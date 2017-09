Vargas es un estado que apunta al desarrollo

Señaló que la misión para el próximo período de gobierno será seguir construyendo obras de envergadura en materia de espacios públicos, turísticos y mejorar la distribución de agua potable, entre otras.

Un hombre de pueblo, de armas y también de una destacada trayectoria en la gestión política es el candidato a la relección, por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico, para la gobernación del estado Vargas, su nombre: Jorge Luis García Carneiro.

Hijo de padres margariteños y el sexto de siete hermanos, este servidor público nació en Caracas y creció en El Valle, una de las parroquias más populares. Se formó en un hogar que se caracterizó por la humildad, el trabajo y con un fuerte arraigo en los valores cristianos.

Viviendo en El Valle, parte del mundo militar le fue cercano. “Ver salir a los cadetes uniformados, con elegancia, con prestancia, con el uniforme azul y el toque de diana, ese que a las cinco de la mañana era muy común en los cuarteles, se metía por la ventana de mi cuarto, con más razón para uno empezar a sentir ese fervor y ese entusiasmo por ir a la academia”, rememoró.

Contó que cuando ingresó a la casa de los sueños azules lo hizo junto a 386 compañeros, entre ellos estaba el comandante Hugo Chávez. “Fue mi compañero de promoción, nos graduamos de subtenientes juntos el 5 de julio del año 75”.

Durante su carrera militar le tocó ejercer funciones más allá de la vida común en un cuartel. “Mi vida empezó a conocer cosas que no me imaginaba que existían. Recibí un pelotón de 40 hombres, pero 27 eran analfabetas y 13 no pasaban de segundo grado. Teníamos una Fuerza Armada muy deprimida. El servicio militar era obligatorio, no como hoy que es voluntario. Estábamos sometidos a una recluta forzosa, había excepción para los que estudiaban y para los que tenían dinero. Entonces los cuarteles se llenaron de gente pobre… Muchachos que, con dolor lo digo, aprendieron a cepillarse fue en el cuartel. Era la Venezuela de 1975”, narró.

En pleno auge petrolero, el país exhibía altos índices de extrema pobreza y fueron las contradicciones que el comandante Chávez comenzó a analizar, dijo. Señaló que cuando Hugo Chávez resultó electo como presidente de la República nació otra Venezuela.

ACCIÓN ANTIGOLPE

En tiempos de Revolución, mientras el nuevo pensamiento militar bolivariano se consolidaba y se rompía con la doctrina norteamericana que por más de una centuria se instaló en el país, secuelas de la antigua academia permanecieron en el Ejército durante muchos años, parte de esos oficiales fueron los que ejecutaron el golpe en abril de 2002.

Durante ese episodio García Carneiro se desempeñaba como comandante de la Guarnición Militar de Caracas y le tocó asumir el control de Fuerte Tiuna, operación que coordinó con los oficiales Wilfredo Silva y Lameda Hernández. “Con esos oficiales asumí el control de Fuerte Tiuna y un grupo de comandantes de unidades o batallones que estaban en el Fuerte y gracias a esa acción, junto con la del pueblo que se volcó en las puertas de Fuerte Tiuna, logramos recuperar al presidente Chávez para que volviese a ocupar su posición como Jefe del Estado”.

Posteriormente siguió en funciones como comandante del Ejército, ministro de la Defensa, tiempo en el que le tocó enfrentar situaciones complejas como el paro petrolero, desestabilización en plaza Altamira, paramilitares en la finca Daktari, etc. “Mi carrera hasta el grado de general en jefe no fue fácil porque siempre estuvo minada de contratiempos”, contó.

LA MANO SOLIDARIA DEL GENERAL

Al cesar en funciones militares el presidente Chávez lo designó como ministro de Desarrollo Social y Participación Popular, cargo con el que tuvo responsabilidad de crear los Consejos Comunales, desconocidos para entonces. Ahí llevó la dirección de una de las misiones más nobles que ha creado la Revolución Bolivariana: la Misión Negra Hipólita. “Se hizo un trabajo extraordinario, logramos captar a casi 9.800 compatriotas que estaban en situación de calle, los ubicábamos en diferentes áreas y estados, en parcelas y haciendas para enseñarles a cumplir una labor de trabajo y enseñarlos a ganarse la vida bajo otros conceptos”, explicó.

“Yo colgué mi uniforme militar, mis condecoraciones ganadas en paz, mi uniforme del Ejército que yo llevaba con orgullo… Me fui a buscar a muchachos de la patria que estaban en abandono por falta de afecto, de cariño de los padres, que se encontraban abandonados. Con dolor yo vi eso: ancianos que no tenían el apoyo de sus hijos y cómo hijos no tenían el apoyo de sus padres. Y se hizo una labor muy bonita, llegamos a tener a Caracas limpia de toda indigencia”, resaltó.

Ya como gobernador impulsó la creación de la Fundación Sol de Vargas, que capta a personas en situación de calle. “Vargas es un estado sin indigencia, sin problemas graves de abandono de niños, de adultos, de ancianos, todos los que tengo están atendidos desde el punto de vista de salud, de alimentación, les pongo tareas de trabajo que implica el pago, su remuneración”.

GESTIÓN EN EL ESTADO VARGAS

Vargas tiene una población estimada de 420 mil habitantes. Problemas con la seguridad, salud, educación fueron algunas de las carencias con las que se encontró García Carneiro al asumir la máxima autoridad regional en 2009.

Indicó que producto del deslave de 1999 en la entidad costera se agravaron los problemas, por ejemplo la vialidad quedó obstruida en muchos casos. “La vialidad tenía sus dificultades por el exceso de tráfico, entonces comenzamos a dar respuesta, (La Guaira) hoy se percibe como una de las ciudades que no tiene tráfico alguno. Para eso tuvimos que trabajar mucho con elevados en zonas críticas, puentes nuevos, vialidad nueva, como la avenida Bicentenaria, buscando vías alternas para que tengan ingreso por diferentes caminos”, pormenorizó.

Apuntó que otra dificultad en Vargas era la seguridad. “Hoy podemos decir que estamos calificados como el estado más seguro”, afirmó.

Escuelas y transporte engrosaban la lista de necesidades. “Comenzamos a construir las escuelas que hacían mucha falta sobre todo en las zonas rurales como Carayaca. Atendimos problemas de transporte ahí, algunos niños pasaban hasta dos horas caminando para ir a su escuela”.

Aunque el tema del transporte no es materia directa de la gobernación, refirió que dispuso de unidades para apoyar el traslado. “En este momento tengo autobuses que hacen el recorrido a lo largo y ancho del estado… Lo he asumido con el objeto de minimizar los problemas que existen”.

También se ha avanzado en la conformación de terminales. “No había. Los terminales de pasajeros eran las calles, avenidas”, dijo.

UN MONUMENTO DE LA NATURALEZA

García Carneiro destacó que el estado Vargas tiene muchas fortalezas, empezando por sus bellezas naturales. “Tiene tres pisos térmicos importantes. El Junko, que forma parte el pico Codazzi, con alturas bien superiores. Carayaca y el Junko exhiben características muy parecidas a Mucuchíes, pareciera que estuvieses en Los Andes, por el cultivo en pendiente, parajes hermosos… Otro piso térmico muy bonito son las montañas, sobre todo las de Caruao, bañadas de ríos inmensos que a la gente le gusta mucho”.

Y si de playa se trata, Vargas es un destino fantástico. “Son 170 km lineales de playa que le dan condiciones propias para fortalecer un turismo de altura”, sustentó.

Resaltó que sus costas desde hace cinco años se posicionan como unas de las más visitadas en el país. “Su potencialidad habla por sí sola… El estado en estos momentos está bien posicionado y está avanzando, apuntando al desarrollo”, enfatizó.

ENTRETENIMIENTO Y PLANES DE INVERSIÓN

El gobernador precisó que la región carecía de lugares para el esparcimiento. “Veía que había una necesidad de atendernos porque hace mucha falta el encuentro familiar, la distracción, donde puedan conversar, caminar, presentar obras de teatro”.

En este sentido, recordó que este año fue inaugurada la plaza Bolívar-Chávez, la más grande de toda Venezuela, un espacio bonito y moderno que forma parte del proyecto de reconstrucción del eje costero que incluye una serie de obras de infraestructura que se extienden desde La Guaira hasta Macuto. Cuenta con 36.000 metros cuadrados y sectores comunicados por caminerías, bulevares y ciclovías. “La cinta costera que estamos haciendo es una belleza porque pone en evidencia la belleza natural de nuestro Mar Caribe”.

Dijo que el objetivo es seguir ejecutando obras claves que permitan alcanzar “la ciudad hermosa que soñamos, donde todo debe estar en orden”.

En otros planes de inversión sostuvo que tienen previsto continuar apoyando al Gobierno Nacional en la construcción de los dos hoteles, Sheraton y Meliá, que generarán más de dos mil empleos directos. De igual modo avanza la elaboración del teleférico.

CORTAR EL CORDÓN UMBILICAL

El gobernador y aspirante a la reelección se refirió a la relación de dependencia que sostiene Vargas con el Distrito Capital.

“Nuestros niños estaban naciendo en Caracas. Había la necesidad de recuperar el materno infantil de Macuto para que empiecen las madres a no perder su identidad… Era uno de los problemas, lo logramos superar”.

Además, el Litoral Central cuenta con medicatura forense, ahora las personas evitan trámites engorrosos, que muchas veces duraban más de cuatro días al momento de la muerte de un familiar.

“El otro problema era el transporte. Para que un guaireño fuese a oriente, a occidente, tenía que agarrar 3, 4 autobuses, después hacer la cola en La Bandera, ahora viene directamente aquí a los terminales… Además de que le corta distancia, le ahorra dinero y le da comodidad. Otro cordón umbilical que nos quitamos”, detalló.

Sin embargo, mencionó que esa dependencia aún existe como con el caso de Corpoelec. “Caracas es la que sostiene a Vargas. No, Vargas debe tener un Corpoelec con sus propios recursos y que pueda cubrir sus necesidades con prontitud”, enfatizó.

Plantea que el objetivo de disminuir esta dependencia es brindar mejor calidad de vida a los habitantes del litoral.

AGUA POTABLE PARA VARGAS

Uno de los principales problemas que aún afecta al estado Vargas es el relacionado con la distribución de agua potable. El gobernador aseguró que la situación ha mejorado, pero es fundamental la construcción de una presa en Puerto Maya. “Vargas no tiene una presa que le permita el suministro del agua cuando hay ausencia de temporada de invierno, entonces se requiere tener un buen almacenamiento para satisfacer en la temporada de sequía, no la hay”.

Explicó que se ha trabajado de manera satisfactoria en el cambio de tuberías. “34 km de tubería que estaba totalmente obstruida, teníamos ya 18 años que no percibíamos agua directamente de la capital, del Tuy… No fueron recuperadas en su momento, la tubería del acueducto Caracas-La Guaira se hizo en 1911. En el año 60 era necesario comenzar con los cambios… No se hizo nada”.

Con la sustitución de esas tuberías a Vargas ingresan 300 litros de agua por segundo.

“Hemos hecho unos dique-tomas importantes, como el de Uricao, que produce 120 litros por segundo… Hemos logrado recuperar una presa que nos permite satisfacer las necesidades de Naiguatá, Caraballeda y Macuto, con un promedio de 120 litros por segundo. Evaluamos que en tiempos de verano muchos ríos se secaron, el único que no se secó fue Uricao”.

PLANTAS DESALINIZADORAS

“Después de la sequía, el presidente Chávez nos puso unas tareas de corto, mediano y largo plazo. Dentro del largo plazo está la presa de Puerto Maya y la de mediano plazo estaban las plantas desalinizadoras. La de corto plazo era la de sustitución de tuberías”, detalló.

Sostuvo que actualmente instalan una planta desalinizadora en Mare Abajo que surtirá al aeropuerto de Maiquetía, “está bien adelantado”.

También hacen gestiones para colocar otra planta desalinizadora en Tacoa. “Ahí también se llevan 50 litros por segundos de agua potable para enfriar todo el sistema de Tacoa. Eso es un exabrupto que estemos gastando agua potable para enfriamiento, eso se puede hacer con agua desalinizada. También se hizo la licitación”.

Reseñó que son ocho plantas asignadas al estado. “Vamos a comenzar con la inauguración de la primera que va a ser instalada en La Guaira, exactamente donde está el gimnasio vertical para satisfacer las necesidades de la población que está al frente”. La segunda estará en Macuto.

