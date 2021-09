Varinia Arráiz: “Soy muy meticulosa en los detalles”

El rostro de Varinia Arráiz quizás sea conocido más en diferentes ediciones de Microteatro Venezuela, donde sus actuaciones enmarcadas casi todas en un humor negro, la hicieron llevarse algunos premios, aparte de la masiva asistencia del público, que veían en sus piezas una segura alternativa de reírse inteligentemente.

Sin embargo verla en el nada humorístico rol de «Sandra Rimabisius» en la pieza teatral “Tercer cuerpo”, que se presenta en el Espacio Plural del Trasnocho Cultural de Caracas (viernes, sábados y domingos desde las siete de la noche) deja a más de uno conmovido con su histrionismo, que nos muestra a una mujer solitaria, que bajo una aparente coraza de dureza, oculta deseos reprimidos que la hostigan diariamente.

Bajo la dirección del joven Jeizer Ruiz, se trata de una pieza original del dramaturgo argentino Claudio Tolcachir, que nos muestra en una oficina a tres individuos que ven su futuro en picada, que intercambian diálogos vacíos y evitando sincerarse. Sus tragedias a la vez se cruzan con la de una pareja joven en crisis. A medida que transcurre la obra se empiezan a descubrir mentiras, sacar los trapitos al sol y aceptar sus realidades. Acompaña a Varinia un gran elenco, conformado por Henry Soto, Jennifer Morales, Egon Ilka y Patricia Castillo, quienes también convencen con sus roles.

– Son dos décadas de carrera.. ¿Cómo sientes tu evolución?

– Si, son dos décadas de carrera.. Yo creo que me ha ido bastante bien. Jamás he competido con nadie, más que conmigo misma y eso me ha llevado a hacer las cosas a mi ritmo y a mi manera, si se quiere. Desde el día que decidí ser actriz, me he sentido bendecida por los escenarios en los que he tenido el privilegio de estar, los compañeros que he tenido y por los maestros que me han formado.

– Mucha gente te reconoce más por el microteatro. ¿Te molesta o te favorece?

– No me molesta, pero no sé si me favorece. De veinte años de carrera, solo llevo tres haciendo microteatro como actriz. He hecho más obras largas que cortas, que han sido maravillosas y me encantaría que la gente que va al microteatro, también hubiese podido disfrutar de esos trabajos. Creo que el llamado aquí es incentivar a la gente que vaya a la resto de los teatros a ver obras de más de 50 minutos. Ahí también la van a pasar muy bien.

– Actriz, productora y de todo un poco. ¿Qué te falta por hacer en las tablas?

– Me falta escribir para teatro, me falta formarme un poco más en la danza (pasión medio frustrada), dirigir más formalmente, hacer vestuario y maquillaje, me falta mucho aún por hacer. Incluso como actriz y productora siento que me falta mucho por aprender y hacer.

– ¿Cómo ves el movimiento teatral en el país?

– Creo que hay muchos artistas muy talentosos, que necesitan ser vistos. Creo que hay salas preciosas e importantes que están abiertas para un público que se le olvida que el arte es necesario y vital para la supervivencia humana. Sé de muchos espacios que están haciendo todo su esfuerzo para darle al “público” experiencias artísticas y de divertimento de calidad, con todas sus medidas de bioseguridad garantizadas. Y bueno, lo de siempre, seguir insistiendo en que el Estado y la poca empresa privada que queda en el país, apoyen a los creadores que seguimos aquí, apostando por esta tierra bendita.

– ¿Cuáles han sido las personas que influyeron en tu larga carrera?

– No tantas como quisiera, pero las necesarias. El maestro Gilberto Pinto, José Simón Escalona, Angélica Escalona, Carmen Ortiz, Dairo Piñeres, Carmen Jiménez y Morris Merentes.

– ¿Cómo haces para construir tus personajes?

– Depende del texto, depende del género dramático y depende del grupo con el que trabaje. Lo principal es establecer empatía con esa mujer que está escrita en el texto, entender sus emociones, su situación, su época, etc. No todos los personajes los construyo de la misma forma. Si la obra tiene datos reales, bien sean históricos, políticos o médicos; trato de investigar mucho sobre eso. Leo mucho el texto para entender exactamente qué dice y hace mi personaje, y qué dicen los demás personajes sobre ella. Siempre busco algo físico que la distinga del resto, y soy muy meticulosa en los detalles. Me gusta trabajar mucho en las miradas, los gestos de las manos o los pies, cómo camina, cómo habla, cómo se desenvuelve en su entorno y cuáles son las cosas que no están marcadas por el director, pero que forman parte de la cotidianidad del personaje. Después de todo eso, a jugar y disfrutar se ha dicho.

– ¿Y en el caso del rol que tienes en «Tercer cuerpo»?

– «Sandra Rimabisius» es un personaje muy duro, que me regaló Jeizer Ruiz, después de una conversación fortuita llena de papas fritas. Lo construí junto a Jeizer, meticulosamente en un proceso de tres meses muy bonito. Es un personaje que me ha traído muchas preguntas sobre la vida misma. Se parece mucho a mi en varias cosas y eso me ha permitido ver la vida desde otro ángulo, me ha confrontado conmigo misma y con todo lo que me rodea. «Sandra» llegó en un momento precioso en el que precisamente reviso cómo he construido mis relaciones afectivas con el mundo, y eso lo agradezco muchísimo. Este personaje me ha retado de muchas maneras y eso es algo que me disfruto mucho.

– Agrega el comentario que mejor te parezca.…

– Quiero invitar a todos los que me leen a que seamos más compasivos y más empáticos con todo lo que nos rodea. Creo que ya nos hemos dado cuenta de que el mundo entero está en una situación bastante compleja, como para seguir empeñados en odiar y hacerle daño a otros. Seamos amables, cada quien está lidiando con una batalla interna que no siempre vemos. Amemos, perdonemos y hagámonos responsables por nuestros actos y palabras.

La producción de este meticuloso trabajo corre por Emily Morillo con la asistencia de Wilner Fonseca; arte y fotografía de Kike Acuña; asesoría vocal por Domingo Balducci; Williams Blanco en prensa; y el diseño de iluminación es del mismo Jeizer Ruiz.

Es importante resaltar que también la puesta, escenografía e iluminación son de primera y engranan para apuntalar la historia, pero realmente como dijimos, el peso dramático de este trabajo recae en las actuaciones, que logran mantener la tensión de principio a fin. Fue un reto montar esta obra, ya que ha sido premiada y representada en festivales de todo el mundo, pero este equipo cumplió muy bien.

T/Eduardo Chapellín

F/Cortesía V.A