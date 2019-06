Varios institutos de EEUU censuran discursos contra la crisis climática en las graduaciones de sus alumnos

Institutos y universidades de Estados Unidos han sido acusados de censurar a estudiantes que han intentado utilizar sus discursos de graduación para hablar sobre la crisis climática.

Un movimiento juvenil llamado ‘Class of 0000’ invita a los estudiantes a leer en sus ceremonias de graduación un texto preparado que advierte del «catastrófico cambio climático» y en el que se exige a los líderes políticos que «tengan un plan para eliminar las emisiones». «U olvídense de nuestros votos», añade.

Más de 350 alumnos que iban a hablar en sus ceremonias como graduados con las mejores calificaciones se habían comprometido a leer el mensaje, pero muchos se han quejado de que las autoridades de sus centros educativos se lo han impedido por considerar que la crisis climática es un tema demasiado político.

En el sistema educativo estadounidenses, se suele elegir al estudiante con mejor desempeño académico para dar un discurso frente a toda la clase el día de la graduación.

A Emily Shal, una graduada de instituto de 18 años, le dijeron en su instituto que el mensaje sobre la crisis climática era «demasiado polémico» para incluirlo en su discurso de graduación. Shal leyó el discurso en un concurso de talentos previo a la ceremonia de graduación y cuenta que aún así las autoridades reaccionaron mal.

«La gente de la administración estaba muy enfadada, estaban furiosos», señala Shal, que va al Instituto Whittier Tech en Haverhill, Massachusetts. «Todos me decían que me había metido en problemas. Ahora me consideran una rebelde. Quedé muy preocupada por las repercusiones que pudiera haber».

Con temor a ser sacada a la fuerza del escenario si decidía hablar sobre la crisis climática, Shal decidió disculparse y acceder a la petición de no mencionar la crisis climática en la ceremonia de la semana pasada. Shal asegura que la gran mayoría de los estudiantes en su instituto consideran que la crisis climática es un «tema muy importante» del que hay que ocuparse.

«El instituto piensa que es un tema político que no se debería mencionar», señala. «Me quitaron mi libertad de expresión. Están destruyendo nuestro planeta y debería ser una prioridad en todo el mundo. Pero no lo es».

El director del Instituto de Ciencias de la Salud en San Diego le dijo a Jessica López, una graduada de 18 años, que no debería mencionar la crisis climática en su discurso por ser un tema político y que «debería enfocarse en celebrar los logros» con un discurso de graduación más tradicional.

López dijo que se sorprendió ya que su instituto es «amigable e innovador» y en ocasiones anteriores habían permitido que los alumnos participaran de una protesta contra los tiroteos en las escuelas.

«Me impactó que en aquel momento pudiéramos expresarnos, pero que ahora nos callen cuando queremos hablar del cambio climático», afirma. «Me molestó mucho y sentí que no quería subir al escenario y ser una hipócrita. Este tema ha generado mucha tensión entre los alumnos y la administración».

En lugar de dar el discurso que tenía planificado, López y la mayoría de su clase se pondrán en la ceremonia una insignia que pone «No hay Planeta B».

«Muchos adultos culpan a nuestra generación por ser conscientes, pero nosotros tenemos que lidiar con los problemas que han causado ellos», indica López. «Es muy frustrante. Queremos hablar sobre la crisis climática porque nadie está haciendo nada al respecto. Respecto de este tema, pareciera que los adultos son los niños».

En otros incidentes, a dos estudiantes del Instituto Albany en California les dijeron que no hablaran del cambio climático en sus discursos, y una de ellas, Tamara Valenzuela, utilizó las redes sociales para quejarse de la censura. A otro estudiante de Saisantosh Tiruchinapalli en Arizona, le dijeron que podía hablar de la importancia de votar pero no del cambio climático.

La crisis climática se ha convertido en un tema profundamente polarizador en Estados Unidos, al punto de que un sondeo reciente ha mostrado que este asunto divide a los votantes incluso más que temas como el aborto y el control de armas.

Muchos de los estudiantes que pensaban hablar del tema han afirmado que están inspirtados por Greta Thunberg, la adolescente sueca que generó una ola internacional de huelgas en escuelas por el cambio climático.

Mientras tanto, el Movimiento Amanecer, uno de los grupos que ayudó a organizar la iniciativa Class of 0000 initiative, está liderado por activistas jóvenes y ha sido uno de los propulsores del Nuevo Acuerdo Verde, un plan para eliminar rápidamente las emisiones de carbono de la economía estadounidense.

F/eldiario.es

F/EFE