Veedores de América Latina, EEUU y Europa acompañan la cuarta Consulta Popular

Un total de 79 veedores internacionales proveniente de América Latina, Estados Unidos y Europa, acompañan la cuarta Consulta Popular Nacional que se desarrolla este domingo 23 de noviembre, a fin de constatar la transparencia del proceso electoral en Venezuela, así lo anunció el ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado.

En contacto telefónico por Venezolana de Televisión (VTV), destacó que los representantes internacionales se encargaran de informar al mundo lo que se vive en las 9.963 mesas electorales de los 8.630 centros de votación que fueron habilitados en todo el país para el proceso.

“Es un día de democracia, tenemos doble celebración la llegada de esos dos proyectos: celebramos que en cada comunidad se van a ejecutar obras en el mes de diciembre y celebramos el cumpleaños del presidente Nicolás Maduro, quien es un guerrero que ha defendido la patria y preservado la paz”, apuntó.

Por tanto, resaltó el clima de unión, alegría y respeto que se vive en el proceso para la elección de los proyectos comunitarios, agregó que esta elección no tiene tinte político, puesto que desde ahí se emanan soluciones para el favorecimiento de todas y todos.

En esta jornada, los votantes escogen 10 mil 662 proyectos que comenzarán a implementarse desde la próxima semana, cifra que se sumará a los 23 mil ya aprobados, y los 10 mil que se encuentran en ejecución.

F/VTV