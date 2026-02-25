La velocista Andrea Purica con opciones al Mundial Bajo Techo en Polonia

La velocista venezolana Andrea Purica brilló en la última parada del circuito español de pista cubierta realizada el pasado 21 de febrero en la ciudad de Ourense, donde registró su segunda mejor marca en los 60 metros de 7.22 que la ubican dentro del rango de cupos al Mundial Bajo Techo en Pomorze, Polonia.

Además de Purica, su similar Nediam Vargas también participó en la prueba corta y Gerson Izaguirre hizo lo propio mejorando su tope personal pero en los 60 metros con vallas.

Corona asegurada

La capitalina Andrea Purica, asentada en suelo español, consiguió dos buenos rendimientos con diferencia de solo 20 días entre cada uno.

El pasado 31 de enero en el marco del Gran Premio ibérico de Ciudad de Valencia se apuntó en el segundo lugar del certamen con marca de 7.33 y regresó el pasado sábado mejorando 11 milésimas al tiempo registrado (7.22) en la serie eliminatoria de los 60 metros del Meeting de Ourense donde coronó su participación más tarde obteniendo la medalla de oro del torneo con crono de 7.26.

En esta misma ronda final la también venezolana Nediam Vargas se ubicó en el cuarto lugar con 7.36. El segundo puesto fue para la italiana Gloria Hooper con 7.27 seguida en la tercera casilla por Beatriz Castelhano, de Portugal, con 7.34.

Dentro de la cuota

El resultado de Purica 7.22 la coloca como líder del año de los 60 metros en el ranking venezolano y, además, la hace soñar con su segunda participación en campeonatos del mundo bajo techo.

Debutó en esta serie de eventos en el año 2018, en el certamen universal disputado en Birmingham, Gran Bretaña, donde culminó en el sexto puesto de la ronda seis de eliminatorias.

Este año Andrea Purica podría vivir su segunda experiencia en justas universales absolutos de pista cubierta organizadas por World Athletics, en virtud de que se encuentra en la posición 33 del ranking clasificatorio a la justa que este año se cumplirá en el pueblo Pomorze, en Polonia.

En total 56 atletas que dirán presente en los 60 metros en la cita polaca programada para el 20, 21 y 22 de marzo próximos. El cierre de ranking para la confirmación de los cupos cierra el venidero 8 de marzo.

Marca nacional

Por otro lado, el decatlonista Gerson Izaguirre, también radicado en España, compitió en el evento de Ourense registrando una nueva marca nacional en los 60 metros con vallas de 7.85 que le acreditó la medalla de plata del certamen.

El anterior tope de 7.92 estaba bajo su posesión desde el pasado 29 de enero de 2023.

La medalla de oro la conquistó el vallista senegalés Louis Francois Mendy con 7.62 y en el tercer puesto finalizó el español Ángel Díaz con 7.85.

F/Prensa Mindeporte