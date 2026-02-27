El velocista Bryant Álamo abre medallero en Bolivia

El velocista Bryant Álamo abrió el medallero venezolano en suelo boliviano al subir al segundo lugar en el podio de los 60 metros, en el encuentro “Jurgen Berodt”, una competencia que se efectúa previo a las jornadas del Suramericano Bajo Techo de Cochabamba.

Álamo trazó su camino al podio tras clasificarse en la primera serie de clasificación donde se apuntó al tercer puesto con tiempo de 6.67 segundos. Más tarde, en un final cerrado de la tanda final, el criollo cronometró su mejor marca personal de 6.65 que le acreditaron el metal de plata.

La prueba la dominó el brasileño Felipe Barbosa con 6.64 y en el tercer lugar se ubicó el colombiano Jesús Abello con 6.66 segundos. Mientras que el tambien venezolano Eubrig Maza cerró en el quinto peldaño de la prueba con 6.79.

Torrealba lidera equipo

En el marco del Campeonato Suramericano Bajo Techo de Bolivia que inicia el próximo 28 de febrero, el triplista venezolano Leodan Torrealba será quien encabece el equipo que competirá en el certamen continental.

El evento reunirá a los atletas más destacados que buscan sellar su clasificación al Campeonato Mundial de Pista Cubierta de Polonia programado para finales del venidero mes de marzo. La justa boliviana tomará como sede el Estadio de atletismo del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

Ascender posiciones

El triplista olímpico en París 2024, Leodan Torrealba, regresa a la ciudad boliviana para buscar la corona de la especialidad del foso. En la pasada edición de 2025 obtuvo el tercer lugar en la prueba con un mejor despegue de 16.05 metros.

La participación del saltador criollo será crucial con vista a la clasificación al Campeonato del Mundo Bajo Techo para el cual debe ascender dos casillas que lo ubiquen dentro de los 16 mejores posiciones en el ranking de la prueba de World Athletics,

Torrealba ocupa actualmente la casilla 18 con su mejor marca de 16.59 registrada en el marco de la cita bolivariana de Lima Ayacucho del pasado año.

Equipo joven

El equipo de Venezuela lo completa grupo de figuras jóvenes que rondan entre los 18 y 22 años de edad entre los que destacan la velocista Glanyernis Guerra se medirá en los 60 metros, Eubrig Maza y Bryant Álamo harán lo propio en la distancia de los hombres.

Asimismo, el saltador William Landínez buscará su segundo podio internacional en los tres pasos al foso. Debutó internacional el pasado año en la justa multideportiva de Perú, donde se colgó la medalla de bronce con marca de 16.14.

De igual forma, la espigada triplista Ornelis Ortiz junto a su similar Génesis Pire harán su mejor performance para ingresar en el podio del triple salto en Cochabamba.

La selección participará en la cita bajo la dirección de los técnicos Ángel García y Johnny Rodríguez.

F/Prensa Mindeporte