Venetur Margarita y agencia Tran Star Tours fortalecen alianza

“Recibimos a la agencia Tran Star Tours, quienes realizaron un Site Inspection en nuestras instalaciones para conocer de cerca todo lo que Venetur Margarita tiene para ofrecer (y fortalecer las alianzas con el sector turístico)”, informaron las autoridades del Hotel Venetur Margarita S.A a través de la cuenta oficial Instagram.

Al igual, señalaron que con esta iniciativa se busca mostrar la calidad, atención, hospitalidad y la mejor ubicación donde está ubicado el referido hotel en la perla del Caribe. “Venetur Margarita, mucho más que un hotel, un destino que lo tiene todo”, expresan.

También, los representantes de la mencionada agencia realizaron un recorrido por las habitaciones, restaurantes, áreas recreativas, piscina, playa y cada rincón que nos convierte en el lugar ideal para vivir experiencias únicas.

La agencia Tran Star Tours, es una empresa de turismo receptivo ubicada en el estado Nueva Esparta, con más de 19 años de experiencia, y ofrece el transporte, atención al pasajero, excursiones y otros servicios para los turistas nacionales e internacionales.

