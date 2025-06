Venezolana llegó a las semifinales del Campeonato Mundial de Slam Poetry México 2025

La presencia de Venezuela volvió a sentirse con fuerza en el World Poetry Slam Championship 2025 (Campeonato Mundial de Poesía Slam) que se llevó a cabo en Ciudad Juárez, México, a principios de junio, en el marco de la Feria del Libro de la Frontera.

Ance Jesús Zamora Maneiro, venezolana, quien ganó el Poetry Slam Costa Rica 2024, formó parte de los 21 poetas, a nivel mundial, que llegaron a semifinales de esta vertiente performática de la poesía hablada.

La primera ronda de este campeonato Mundial se dio en cuatro llaves de 10 participantes cada una, y de ahí surgieron los 21 semifinalistas, entre los cuáles se encontraba Ance Jesús.

Los resultados de las ronda de semifinales dieron como finalistas a les representantes de Ghana, Kenia, Estados Unidos, Japón, Chile, Canadá (Inglesa), Colombia, Puerto Rico, Argentina y Sudáfrica.

Ance Jesús que representó a la comunidad de Slam Poetry de Costa Rica, por que fue en San José que ganó la final para participar en el Mundial, quedó en el puesto 11 compartido con la representante de Alemania y Eslovaquia.

«Ya hay una diáspora estadounidense-latina, y ya se está hablando de una diáspora latinoamericana. Estamos marcados, como especie, por muchas migraciones y, parte de lo que se quería representar en esta IV edición del Campeonato Mundial era que representas al país y a la comunidad en donde ganastes, pero puedes representar varios pueblos, porque el país donde ganamos no cubre nuestra identidad sino que nuestra identidad es mucho mas…estamos a favor de la humanidad», expresó Ance.

«Al llegar a Ciudad Juárez me identifique como representante de Costa Rica y Venezuela, pero mi vivencia está marcada por la migración. Una parte de mi vivencia, no quita a la otra parte y mi poesía esta permeada por ambas. Al igual que muchos otros poetas que están en condiciones similares. Es un placer haber ido como representante de Costa Rica y Venezuela, ya que el proceso para sacar la visa de México imposibilitó que el ganador de Venezuela, Sara Noel, con quien nos apoyamos mutuamente, llegara al Mundial. Soy venezolana y costarricense al mismo tiempo, y he tenido que lidiar con xenofobia y eso permea la piel, la poesía y la vivencia».

Diálogo poético y necesario con Alí Primera

Uno de los poemas que presentó Ance Jesús en el Mundial fue La Patria es el Hombre, Muchacho.

«El poema que más quería representar es uno que lleva más de una década evolucionando, pariendo y que representa más la vivencia de la feminidad y, aclaro, amo la música de Alí Primera pero hay una contradicción clara y violenta en su misma lírica cuando dice que la patria es el hombre, y se lo dice a los muchachos y eso: ¿Dónde nos ubica a nosotras? (las muchachas). Alí, me estas invisibilizando, ¿por qué me invisibilizas? Eso es lo que quería decirle a Alí. Lo doy todo por la patria, pero, ¿dónde estás tu conmigo? Con decirle esto a Alí Primera no le quito nada de lo bailado. Lo que decimos, las canciones, los poemas, necesitan evolucionar y otras generaciones llegarán también a criticar y dialogarán con mis poemas, eso nos nos hace mayores o menores, todos debemos ser susceptibles a la crítica, mas que constructiva, amorosa».

«En el poema trato de volver mi experiencia personal en una experiencia global, una compartida por todas y lo pude llevar al mundial. Y fue un poema amado, así como ame todos los poemas que se presentaron», agregó.

LA PATRIA ES EL HOMBRE, MUCHACHO

Una soy y

La patria es el hombre muchacho.

Una está sola, abnegadamente sola. Virginalmente sola. Jodidamente sola.

Una aprende a sentir asco del amor recibido, asco de una misma.

Una quiere culpar a los hombres como para dejar de culparse a una misma.

Una no quiere conocer lo que es la denuncia.

Una se cansa de pelear por causas que no la protagonizan a Una. Y se siente egoísta.

Una quiere apagar todas las luces para no verse las cicatrices y termina volviéndose un mueble más de la casa que ni siquiera es propia.

Una quiere llamarse sobreviviente. Y termina llamándose odio.

Una se siente sola. Inconmensurablemente sola.

Una siente lo que todas pero lo habla con ninguna.

Una quiere que nadie le crea.

Una se siente culpable de pensar en femenino y expresarse en masculino.

Una se depila, hace dieta, se corta las uñas, las cejas

Una ya no encuentra partes que arrancarse

Una prefiere tomar y fumar y olvidar.

Una prefiere llorar callado a hablar con miedo.

Una ya no habla con las demás. Una se siente competir. Una siente abandono

Una teme quedar sola.

Una está enojada, rabiosa y no entiende con qué.

Una necesita feminismo y ni sabe lo que eso significa.

Una a punta de ser acusada de exagerada va diciendo cada vez menos, va quedándose callada, negociando la vida propia.

Una,

Contra toda evidencia

no encuentra derecho a tener miedo, a trabajar sola o viajar sola o vivir sola.

Una se queda sola con el miedo

Una se siente un basurero de semen, sangre, gritos, vejaciones y no encuentra forma de reciclarse.

Una teme quedar preñada.

Una se sabe sucia, puta

Y una trata de correr

De escapar de todas las mujeres para no vivir lo que viven

o escapar para que no vivan lo que una vive.

Una es fuerte. Una tiene manos fuertes de lavandera.

Y sin embargo la pegan contra el piso. Una carga el sifón de agua al hombro y juras nunca más permitirlo.

Y a una la vuelven a pegar al piso. Una se maquilla los golpes y se pega al silencio.

Una quiere embarrarse en sangre menstrual buscando en ella la hostia de la carne de las hermanas que murieron por ninguna.

Una acepta que todas significan menos que cero.

Una se cansa de que le cuestionen la autoría.

Una se ha pasado la vida creando

Se arranca el pellejo creando y creando y al final no existe

Una sabe que lo que hizo mal fue nacer y una quiere morir

La patria es el hombre, muchacho.

Una está aquí, exigiendo unas bocas que le llamen existente

Amor, libre, lindo, riendo, AMOR

El lema del Mundial de Slam Poetry

Describiendo el ambiente y el sentir de esta comunidad de poetas performáticos del mundo, Ance explicó que «desde Abya Ayala, de todas sus ediciones, nuestro lema es: el punto no son los puntos, el punto es la comuna».

En ese sentido, para esta joven poeta venezolana fue «un honor haber estado con poetes de primerísimo nivel y poder presenciar la victoria total de África, sus palabras y sus vivencias resonando, necesarias para todes».

Este Campeonato Mundial de Slam Poetry tuvo a King Yaw de Ghana en primer lugar, Dominion de Kenia en segundo lugar y Ed Mabrey representando a la comunidad Afro de Estados Unidos.

«No es secreto para nadie que África, en todos los sentidos, ha sido el continente más maltratado, violentado, de la peor forma posible, y escuchar voces tan fuertes, tan orgullosas, desgarradoras, pero vivas y apostando por su dignidad y su tierra, es algo que no puedes sino tomar como una bendición. No hubo nadie que no estuviera deslumbrado por la fuerza del continente africano», expresó Ance.

«Fue una fiesta de la palabra, sin fronteras, de la comunidad de la poesía performática», concluyó Ance Jesús.

El World Poetry Slam Championship, es un evento de talla internacional que reunió a poetas de 40 países de los cinco continentes, durante 4 días.

La primera edición del campeonato mundial se celebró en Bruselas, Bélgica, en 2022, tras la pandemia por COVID-19. De acuerdo con Canuto Roldán, secretario del torneo, el evento surgió como una respuesta poética ante el aislamiento global.

“Aunque el movimiento ya tenía más de 10 años de impacto nacional, fue precisamente en pandemia cuando decidimos explorar nuestros enlaces con América Latina y el mundo a través de internet. Fue una forma de liberación en un momento de encierro”, comentó Roldán.

En 2023, la segunda edición se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, con gran éxito y más de 2,300 visualizaciones diarias en YouTube. Posteriormente, se llevó la competencia a un destino poco usual: Togo, África, donde se vivió una jornada poética cargada de emoción.

El Slam Poetry nació en los años 80 en Chicago, como un movimiento de expresión de la clase trabajadora, que llevó la poesía de los salones elitistas a los bares y cafés. A México llegó en 2005, consolidándose con colectivos en Morelos y el entonces Distrito Federal, hasta alcanzar una proyección nacional.

“La poesía puede suceder en cualquier parte a través de la boca de cualquier persona. Los actos poéticos están en el día a día”, expresó Roldán para El Heraldo de Juárez.

El próximo Campeonato Mundial de Slam Poetry se llevará a cabo en Sudáfrica en el 2026.

