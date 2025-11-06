Venezolano denuncia agresiones durante detención en Estados Unidos tras ser deportado

Gregorio Bolívar, ciudadano venezolano repatriado recientemente a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, denunció haber sido víctima de agresiones físicas mientras permanecía detenido en Estados Unidos, luego de solicitar alimentos durante su reclusión.

Bolívar relató que junto a otros migrantes fue golpeado por oficiales tras exigir comida, tras haber pasado tres días sin recibir alimentos. “Nos trataron como criminales, allí no existen los Derechos Humanos”, expresó el ciudadano, según un comunicado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

El afectado señaló que su vuelo de retorno, previsto para la semana anterior, fue postergado debido a las marcas de maltrato que presentaba en el cuerpo. Indicó además que durante el episodio al menos seis personas fueron agredidas por un grupo de diez policías.

El miércoles arribaron al país 166 connacionales deportados desde Estados Unidos, entre ellos 154 hombres y 12 mujeres. Todos fueron recibidos bajo los protocolos establecidos por los organismos de seguridad ciudadana y el programa de atención de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

T/CO