Venezolano Manuel Maldonado está tercero en los pilotos de la Eurofórmula Open

Coronando un fin de semana productivo con el que asciende al tercer lugar de la tabla general, el piloto venezolano Manuel Maldonado se subió de nuevo al podio en el Red Bull Ring de Austria y ocupó el segundo lugar en la sexta válida de la Euroformula Open, luego de clasificarse cuarto en la mañana y remontar incluso hasta el primer lugar en un tramo de la competencia.

El chino Yifei Ye de Cryptotower (team filial de Motopark, donde milita el de Maracay) alcanzó su quinta victoria de la temporada, incluyendo vuelta rápida, para ampliar su liderato en la zafra 2020. Maldonado fue segundo y completó el podio su compañero de equipo, el alemán Niklas Krütten.

De esta forma, Ye acumula 153 puntos, el germano Sebastian Estner (Team Van Amersfoort) tiene 75 y Maldonado se pone a la caza con 60 unidades. La próxima cita de la Eurofórmula Open será en el mítico trazado de Monza, entre el 26 y 27 de septiembre, según nota de prensa de Arturo Mora.

“En la mañana no maximizamos el ritmo del auto en la clasificación y debimos conformarnos con el cuarto puesto, pero ya sabíamos que contábamos con lo necesario para pelear la punta, entonces me concentré en tener una buena largada en la carrera y así sucedió”, comentó Manuel al describir su actuación dominical.

El aragüeño, que tripula el Dallara 320 rotulado con el número 33 del Team Motopark, tuvo una largada sólida y en las primeras de cambio comenzó a remontar: “Tuvimos un pequeño toque con el tercer lugar al momento de rebasarlo, sin mayores consecuencias y en la curva tres ya peleábamos el primer lugar. Pasamos a la punta en la recta, pero luego me pasé en la frenada y salí brevemente de pista, lo que aprovechó Yifei (Ye) para retomar el liderato y sacar ventaja hasta el final”.

El venezolano sin embargo, mantuvo el margen para afianzarse en el puesto dos y ver la bandera a cuadros, con su segundo podio en dos días: “Pudimos ganar, pero lo importante es que logramos una puesta a punto que nos dio resultados e incrementó el rendimiento del auto” acotó Manuel, quien logró 18 puntos el sábado y 18 el domingo con el par de P2, para salir de Austria con 60 puntos, colocado en la tercera casilla del campeonato.

EL PRIMERO

Previamente, el sábado, Manuel Maldonado obtuvo su primer podio en la Eurofórmula Open, al arribar segundo en la quinta válida. El maracayero destacó: “Me siento contento con el trabajo que ha realizado el equipo: dimos con una puesta a punto que funciona muy bien y esto se tradujo en logros”.

El debutante en la Eurofórmula Open fue cuarto en las pruebas libres del viernes y fue por más a la clasificación sabatina: “Sentimos buen ritmo en las prácticas y fuimos con todo a clasificar. Las características de este circuito son complicadas pero logramos adaptarnos. Sufrimos un pequeño susto porque en principio nos anularon nuestra vuelta rápida y éramos cuartos, pero al acudir a los comisarios, se determinó que mi vuelta había sido legal y nos devolvieron la segunda posición”.

Esa “pole” fue para Yifei Ye, quien paró los relojes en 1:22.541, mientras que Maldonado agenció 1:22.828 a apenas 0.287 segundos del asiático.

“En la carrera, apostamos a una largada agresiva para tomar la delantera, sin embargo el hecho de largar por la parte sucia de la pista no me favoreció y me quedé un poco. Perdí incluso la posición pero ya en la tercera curva la recuperé y entonces, me dediqué a administrar el auto y a mantener la posición para dar caza a Yifei (Ye) sin embargo, su ventaja se hizo grande por tener una buena largada” describió Manuel.

El cuarto triunfo de Ye, afianzado en su sólida largada, se combinó con el logro de la vuelta más rápida. Maldonado les escoltó y el alemán Sebastian Estner (Team Van Amersfoort) completó el top 3.

