Venezolanos celebran con fe y esperanza canonización de sus primeros santos

La República Bolivariana de Venezuela, celebra con fe y esperanza la canonización de sus primeros santos, la madre Carmen Rendiles y el Dr. José Gregorio Hernández, el cual reafirma su vocación de paz.

A través de un comunicado publicado por el canciller de la República, Yván Gil, destaca que el pueblo y el Gobierno de Venezuela, expresan un profundo agradecimiento a Su Santidad, el papa Francisco, quien con sabiduría pastoral impulsó las causas de santidad de estos dos venezolanos ejemplares, el cual se reconoce en ellos la fe sencilla y la fuerza espiritual en los pueblos humildes de Nuestra América.

De igual forma, manifiestan el reconocimiento del papa León XIV, bajo cuyo pontificado se ha formalizado esta canonización, gesto que estrecha aún más los lazos de Venezuela con la Iglesia Católica universal. El pueblo valora su mensaje de reconciliación, humanidad y encuentro entre naciones.

«Este acontecimiento nos encuentra unidos como nación, reafirmando que Venezuela es un pueblo profundamente creyente, de auténticos valores cristianos y espíritu solidario; un pueblo que ha sabido defender la paz en medio de desafíos y dificultades, con dignidad, esperanza y fe inquebrantable. Nada ha podido ni podrá quebrar nuestra vocación de paz, justicia y vida», reseña el escrito.

T y F/ VTV