Venezolanos destacan en Panamericano de Ajedrez disputado en Costa Rica

El ajedrecista venezolano Mauricio Ramírez se ubica en el segundo lugar del XXVIII Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud Absoluto y Femenino, que se disputa en San José, Costa Rica, con 4.5 puntos en la categoría sub 16 tras realizarse la quinta ronda del certamen.

En la categoría sub 8, la venezolana Nayselin Acosta, se ubica de tercera con cuatro puntos, mientras que Fabián Vivas se ubica cuarto en Sub 18, Maicol Benavides de cuarto en Sub 14, Gisell Quijada está de quinta en Sub 16 y Roxanny Matute se encuentra en la sexta posición en el Sub 12.

Completan la nómina de la delegación tricolor, en Sub 18 Juan Marques (18vo lugar) y Marvia Alvarado (de 8vo) y Corals Patiño (14º); en Sub 14 Gabriel Ledazma (42º); Sub 12 Luis Medina (19º), Juan Velásquez (22º) y Vicmary Pérez (13º); Sub 10 David Morillo (21º), Brigit Contreras (11º) y Andrea Piosani (15º) y Sub 8 Sebastián Mérida (12vo lugar), reseña el Instituto Nacional del Deporte en nota de prensa.

El festival se realiza bajo el sistema suizo con nueve rondas. El certamen otorgará al campeón de la Categoría Sub 18 Absoluto el Título de Maestro Internacional (IM) y el de Maestra Internacional (WIM) a la ganadora del torneo femenino. También entrega Títulos de Maestros FIDE y Maestros Internacional a los vencedores en otras categorías.

