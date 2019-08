Venezolanos encabezan jornada mundial de protesta contra Trump

Esta será la segunda jornada mundial de protesta que se realiza en Venezuela y el mundo, siendo la primera jornada nacional en 2015 tras la orden ejecutiva firmada por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que señalaba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la nación norteamericana

La Gran Jornada Mundial de Protesta contra Trump que se realizará hoy tendrá como objetivo denunciar ante la comunidad internacional las medidas coercitivas y unilaterales por parte del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, que esta semana tuvo una nueva escalada con la firma de una nueva orden ejecutiva para formalizar el bloqueo financiero, económico y comercial contra nuestra nación.

Esta jornada ha sido convocada por el Gran Polo Patriótico (GPP) y el Congreso Bolivariano de los Pueblos, a la que se sumó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para hacer visible ante los pueblos del mundo las agresiones hacia el pueblo venezolano, por parte del Gobierno de EEUU, encabezado por Donald Trump.

Es por ello que hoy se movilizarán en nuestro país, el Poder Popular, los sectores productivos, las instituciones del Estado y la fuerza militar para rechazar este bloqueo contra los activos de la República en el exterior y que estipula retaliaciones a empresas, individuos estadounidenses o extranjeros que realicen cualquier tipo de transacciones económicas con Venezuela.

Esta protesta mundial, además, se extenderá a las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter para demostrar la dignidad y la fuerza moral del pueblo ante estas medidas unilaterales.

Esta será la segunda jornada mundial de protesta que se realiza en Venezuela y el mundo, siendo la primera jornada nacional en 2015 tras la orden ejecutiva firmada por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que señalaba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la nación norteamericana. En esa ocasión un total de 13 millones 447 mil 651 personas firmaron contra la medida.

Guárico en defensa de la soberanía

Las fuerzas revolucionarias del estado Guárico durante encuentro realizado con líderes y lideresas de comunidades en la capital guariqueña, el enlace estadal de las mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Migdalia Hurtado, destacó que a este despliegue se deben sumar todas las organizaciones que apuestan a la paz y la defensa de la independencia venezolana.

Detalló que la movilización se iniciará desde la plaza Bolívar hasta la Unidad Educativa José Félix Ribas, al resaltar que «aquí no se trata del pueblo chavista sino del pueblo venezolano, por ello es momento de sumarse a la defensa de la patria», expresó.

Hurtado aseguró que este sábado, Venezuela dará un mensaje al mundo, al tiempo que señaló que es el momento propicio para asumir el pensamiento libertario de Bolívar y alzar la voz que nos dio el comandante eterno Hugo Chávez, «porque no necesitamos a ningún imperio que venga a decidir el destino de nuestra patria, por ello somos libres e independientes», recalcó.

Asimismo, exhortó a los líderes comunitarios a movilizar su militancia desde las bases, para profundizar el despliegue, a fin de garantizar la prosecución de la Revolución Bolivariana.

Adultos mayores contra orden ejecutiva

Con la movilización de más de 40 clubes, los abuelos y abuelas de la patria de la entidad guariqueña se concentraron ayer en rechazo a la orden ejecutiva implementada por el Gobierno de EEUU liderado por Donald Trump.

Durante la movilización realizada en la redoma de San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, la vocera del Club de Abuelos del sector El Deportivo, María Arzola, apuntó que estas acciones adversas impulsadas por el Gobierno norteamericano forman parte de las pretensiones oscuras que buscan vulnerar la tranquilidad del pueblo.

La vocera del club Divino Tesoro, Leonides Fernández, detalló que Venezuela con su derecho a la autodeterminación de los pueblos no se arrodillará ante intereses imperialistas, al reseñar que con estas maniobras solo buscan acentuar la asfixia económica en el territorio.

Fernández invitó a la población a sumarse a la jornada de recolección de firmas y gran movilización como parte del rechazo rotundo a la injerencia extranjera.

Estudiantes por la patria

La Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media (Feveem), convocó a los estudiantes y al pueblo en general, a concentrarse en las escaleras de El Calvario con el fin de sumarse a la marcha en defensa del país, luego de las más recientes declaraciones emitidas por Donald Trump, y que pretenden agravar la situación de Venezuela.

Vicmaury Aquino, secretaria del Feveem, expresó: «Estamos alzando nuestra voz en rechazo a esa orden ejecutiva impuesta por Donald Trump que pretende formalizar el bloqueo económico, comercial y financiero en contra del pueblo venezolano, porque aunque diga que es en contra de algunas personas, de un proceso o del Gobierno, realmente afecta a cada uno de los venezolanos que están en el país: al estudiante, al trabajador, al obrero, al campesino, al empresario, nos afecta a todos».

En ese sentido, Aquino hizo un llamado al pueblo para que salga a las calles a defender su país. «No veamos esta marcha como una marcha chavista, veámosla como una marcha para apoyar a Venezuela, para ayudar a Venezuela; para defender la patria de aquellos que creen poder dominarla».

Igualmente, hizo un llamado a correr la voz por cada pueblo, cada calle y cada rincón, «para que hagamos entender a todo el mundo, que esto no se trata de defender un partido, sino de defender al país, la patria que nos vio nacer; donde crecieron nuestros abuelos. Esta debe ser la patria en la que puedan crecer nuestros hijos y no tenemos por qué tener la necesidad de irnos».

Por su parte, Roiman Tovar, secretario nacional de Control y Seguimiento, y enlace por el estado Amazonas, de la Feveem, aseguró para los que piensan que Nicolás Maduro está solo, les decimos que están equivocados. Nuestro Presidente cuenta con esta juventud y con estos estudiantes. Estos momentos quedarán plasmados en la historia. Nuestra lucha servirá como ejemplo para las generaciones que vienen», aseguró.

Cultores gritaron «No» a política genocida

La Fundación Red Arte se sumó ayer a la gran protesta mundial por el bloqueo criminal impuesto por Estados Unidos (EEUU), a Venezuela. Con este, los 27 entes que componen el Ministerio del Poder Popular para Cultura (MPPC), elevaron su voz de descontento ante el Congreso Bolivariano de los Pueblos, movimiento que está en pie de lucha a propósito del ataque constante a la soberanía y la independencia.

«La Fundación Red de Arte invita al pueblo venezolano a que participe en esta gran jornada de protesta contra el imperio genocida que pretende imponer al continente la Doctrina Monroe, para de esta manera, lograr la unión de todos los hijos de Bolívar y Chávez, junto a los pueblos continentales que luchan por su libertad», destaca nota de prensa emitida por la Fundación Red de Arte.

Ayer tuvo lugar una variada programación en el Eje del Buen Vivir, en la que cultores, ciudadanos y trabajadores culturales de todos los estados del país, manifestaron en contra de la violación de acuerdos internacionales y de los derechos humanos y civiles, además de gritarle «No» al bloqueo económico en contra de Venezuela.

Lara dijo presente

A propósito de estas protestas, cultores del estado Lara se concentraron ayer en el Museo de Barquisimeto, para rechazar las medidas que contemplan un bloqueo a todos los activos de Venezuela dentro del territorio estadounidense.

Los cultores destacaron la firmeza del Gobierno Bolivariano ante la nueva agresión del Gobierno norteamericano, y lo celebraron con cantos, danzas y discursos.

Wilmer Peraza, en nombre de los cultores de Lara, expresó que «en este momento de agresiones y ataques imperiales, ahora más que nunca, es importante la cultura para reafirmar nuestra identidad como venezolanos, suramericanos y latinoamericanos».

Peraza, quien también es el presidente de Concultura, organismo de la gobernación de Lara, encargado de administrar el sector Cultura en la región centro-occidental, destacó que las artes y la cultura han sido un factor clave, fundamental, «para que los venezolanos tengamos la firmeza para resistir los ataques imperiales y poder seguir derrotando las pretensiones del Gobierno de los Estados Unidos y sus aliados».

En esta concentración igualmente se celebraron los 17 años de Concultura, organismo creado en Revolución, en 2002, en pleno golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez, acontecimiento que también promovió EEUU.

Peraza expresó que Concultura se ha encargado de reforzar la cultura revolucionaria y antiimperialista en los nueve municipios larenses. En la actividad fueron reconocidos diversos cultures de esa localidad.

Organizaciones sociales de República Dominicana repudian bloqueo

Las organizaciones políticas y sociales de República Dominicana rechazaron ayer la reciente orden ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos, donde se intensifica el bloqueo económico, comercial y financiero contra Venezuela.

En ese sentido, a través de un comunicado, los signatarios solicitaron el desbloqueo a la nación suramericana por considerar a las sanciones coercitivas e ilegales, al margen de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, así como de los derechos humanos y crimen de lesa humanidad, reseñó Prensa Latina.

Exhortaron a la administración de Donald Trump, a la anulación de la orden ejecutiva con el que se congelan todos los bienes de la República Bolivariana de Venezuela que se encuentren en la nación norteamericana.

«Les recordamos a Trump y a su Gobierno que no son los tiranos del mundo ni estupradores divinos de soberanías, y no están al margen de la Carta de las Naciones Unidas ni de la Corte Internacional de Justicia y no tienen derecho a perseguir a ningún país, tal como lo hacen contra Venezuela», resaltan, citó la agencia.

Además, realizaron un llamado a la Organización de las Naciones Unidas para que condenen los bloqueos económicos que ejecuta Estados Unidos, y empleen las medidas legales correspondientes para finalizar con ello.

Remarcaron su solidaridad con el pueblo venezolano y destacaron que están dispuestos a defender la soberanía de Venezuela.

Entre las organizaciones que rubricaron el Comunicado se encuentran: Frente Amplio, Movimiento Rebelde, Popular Dominicano, Comité de los Derechos Humanos, Patriótico Francisco Caamaño, Fundación Jesús en ti Confío, Fuerza Boschista, Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Comité Dominicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, refirió la nota.

Respaldo colombiano

El Movimiento Colombiano de Solidaridad con los Países y Pueblos de la ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) manifestó su respaldo a Venezuela, en medio de las crecientes agresiones por parte del Gobierno estadounidense, al firmar una nueva orden ejecutiva que profundiza el bloqueo económico contra la nación.

Por ello, el Movimiento invitó al pueblo colombiano a levantar la protesta contra las irresponsables provocaciones y aventuras guerreristas, en un contexto marcado por «la gravedad de las más recientes amenazas y medidas del Gobierno supremacista de Trump contra la Revolución Bolivariana».

Señaló que Estados Unidos retoma el rumbo de la agresión directa y adopta medidas que conllevan el bloqueo total, y la congelación de todos los bienes de la República Bolivariana de Venezuela y de sus dirigentes en el país norteño.

«Se equivocan una vez más, el imperio y sus comparsas, pues Cuba, Nicaragua, Bolivia, México, las naciones del Caribe y dos tercios de los países del mundo -incluidos los No Alineados y grandes potencias como Rusia y China- no les temen, y cada vez más unidos, resisten y los enfrentan», subraya el comunicado.

T/ Luis Ángel Yáñez

F/ Archivo CO