Venezolanos festejan la Navidad con conciertos

Desde el primero de octubre del presente año se han llevado a cabo varios conciertos navideños en cada región del país con el fin de dar la bienvenida a la Navidad en familia con unión y alegría, y este 25 de diciembre los venezolanos y venezolanas celebran la llegada del Niño Dios con diversas actividades musicales.

En cada espacio público del territorio nacional, como plazas y bulevares, se desarrollan actividades culturales y recreativas que incluyen conciertos con artistas y cultores populares, con el fin de llevar felicidad, armonía, unidad y espíritu navideño a todo el pueblo.

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez ha destacado que «estas son las Navidades con un despliegue de la Gran Misión Viva Venezuela en todo el territorio nacional; con la música venezolana con nuestras tradiciones, parranda y el espíritu del venezolano que es la alegría y la felicidad por el amor de nuestra patria».

Desde el 18 hasta el 28 de diciembre, la ciudad de Caracas se enciende con la mejor presentación de artistas nacionales e internacionales con la iniciativa del Gobierno Nacional de realizar el «Caracas Retumba con Paz y Alegría», para el disfrute de la familia venezolana.



A las 5:00 p.m. la Fundación Compañía Nacional de Música publicará en su canal de YouTube un regalo de constancia y apoyo del público el Concierto “Jesús Sevillano Canta en Navidad” y en la parroquia Santa Rosalía este viernes 26 de diciembre, bailará para despedir el año en paz y con alegría, con artistas de tarima principal en la «Ruta del Guateque».

La plaza Gran Cacique Guaicaipuro y Urquía se vestirá de fiesta del 25 al 28 de diciembre con la presentación de la Cantoría del Orfeón Libertador, la Sinfónica Municipal de Caracas y la presentación de Tambor Clave, entre otros artistas.

F/VTV