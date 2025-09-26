Venezolanos están listos para participar en Simulacro Nacional de Protección Civil este 27-Sep

Venezolanos y venezolanas están preparados para ir al simulacro nacional este 27 de septiembre, evento al que se sumarán las escuelas y liceos del país. La preparación del Pueblo estará a cargo de Protección Civil, con el objetivo de educar ante cualquier evento sísmico en el territorio, iniciativa que forma parte de la convocatoria del presidente de la República Bolivariana Venezuela, Nicolás Maduro.

En este sentido, la población venezolana se preparará en perfecta unión popular-militar-policial, ante catástrofes naturales o posibles conflictos armados. “Vamos a incrementar esta jornada para activar los planes que tiene Venezuela y convocar a todo nuestro pueblo (…) ya he dado las instrucciones. ¡Preparados!”, expresó el jefe de Estado en el canal Telegram.

El ejercicio se organiza tras los eventos sísmicos registrados el pasado 24 de septiembre en territorio venezolano, causados por un “enjambre de fallas sísmicas” en Suramérica, de acuerdo a la información difundida por el mandatario nacional.

De igual modo, el presidente Nicolás Maduro exhortó a quienes tengan los conocimientos en primeros auxilios a contribuir en la jornada, al mismo tiempo hizo un llamado a la participación masiva del pueblo venezolano. Entre los que participaran en el simulacro, estarán el Poder Popular, Protección Civil, bomberos, Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Cabe resaltar que un simulacro ante eventos sísmicos es un ejercicio práctico de acciones de respuesta que se realiza para simular una situación de emergencia o desastre provocada por un terremoto. Es una imitación controlada de un escenario real, que permitirá a las personas, familias, comunidades y organizaciones venezolanas poner en práctica los planes de emergencia y las medidas de protección civil diseñadas para enfrentar un sismo.

¿Por qué se realizan?

El objetivo principal es fortalecer las capacidades de preparación y respuesta ante una emergencia real, buscando reducir las pérdidas humanas y materiales que pudiera causar un sismo. Específicamente, se realizan para:

Evaluar la eficacia de los planes de emergencia, rutas de evacuación y zonas de seguridad.

Identificar qué hacer y cómo actuar en caso de emergencia, en aras de promover una respuesta oportuna y eficiente.

Capacitar y adiestrar a las personas en los procedimientos de autoprotección y evacuación, al fomentar una cultura de la prevención y la protección civil.

Comprobar la funcionalidad de los sistemas de alarma y los equipos de emergencia como extintores o botiquines.

Evaluar los tiempos de respuesta y la coordinación entre las distintas brigadas o grupos de respuesta.

Detectar fallas y deficiencias en la planeación y ejecución de las acciones para poder corregirlas y mejorar el plan de respuesta

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó que en las últimas horas se han registrado 21 réplicas y 10 sismos, de acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), razón por la cual el gobierno venezolano activó todos los protocolos necesarios para estar preparados ante cualquier situación.

F/VTV