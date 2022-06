Venezolanos protagonizan campaña “Es Nuestra América” en rechazo a políticas excluyentes de EEUU

La exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua de la IX Cumbre de las Américas, cuyo anfitrión es el gobierno de EEUU, ha generado una ola de protestas en el continente, colocando a Joe Biden en el centro de los reclamos por esta inusual decisión en la que muchos de los países de América Latina ya se han manifestado, incluso anunciando su ausencia en la Cumbre como un acto de solidaridad con las naciones exceptuadas.

El rechazo en Venezuela se pone de manifiesto en la población que desde sus diferentes sectores también han hecho llegar mensajes de acompañamiento al presidente Nicolás Maduro y pueblos de América Latina a los que el gobierno de EEUU trata de silenciar.

En una entusiasta protesta con el lema “Es Nuestra América”, circulan imágenes y videos a través de las redes sociales Twitter, Instagram, Facebook, Tik Tok, YouTube, grupos de whatsapp y en canales de la reciente creada red social de Venezuela “VenApp”. Acto que exhorta el ideal Bolivariano de una América Latina Unida; la misma que en medio de dificultades y arremetidas propiciadas por el imperio norteamericano, ha dado la batalla con valentía y dignidad.

La trabajadora venezolana María Romero, manifestó para prensa PSUV, que “Venezuela es una tierra de héroes y heroínas, siempre hemos estado en las buenas y en las malas a disposición de ayudar y solidarizarnos con el pueblo de América Latina; pero en esta IX Cumbre de las Américas, vemos como el imperio trata de crear divisiones en un territorio donde predomina la paz y se reconoce a Venezuela, Cuba y Nicaragua como países de hermandad; si los enemigos de la patria bolivariana no descansarán en querernos agredir, aquí estaremos mujeres, hombres, y jóvenes, trabajadores de la tierra, la agricultura urbana, emprendedores, transportistas, los militantes del PSUV, hijos e hijas de Chávez, defendiendo nuestra soberanía y apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro, que tiene toda la moral para darle lecciones de diplomacia de paz y democracia a quienes hoy nos tratan de hacernos invisibles en esta Cumbre”.

#VenezuelaNoEstáSola y nuestro Presidente @NicolasMaduro cuenta con su pueblo y seguirá elevando las banderas del Libertador Simón Bolívar y el Cmdte. Chávez por la consolidación de la Patria Grande, que representa la Paz y Esperanza de la humanidad.

#AméricaSoyYo pic.twitter.com/reHjtAcyzE — minagrourbanaVe (@MinagrourbanaV) June 8, 2022



A esta protesta se le suman las tribunas antiimperialistas en la que venezolanas y venezolanos dan análisis a temas como la Doctrina Monroe (como fuente doctrinaria del imperio) en contraposición a la Doctrina Bolivariana de la Unidad Nuestro Americana o patria grande, el análisis y difusión de los planes golpistas y magnicidas del gobierno de Donald Trump, evidenciados en el libro The Sacred Oath, escrito por Mark Sper, ex secretario de Defensa de los Estados Unidos de Norte América y las implicaciones geopolíticas de actitudes nada sumisas de países como México, Bolivia, 14 del Caricom, Honduras, quienes no asistirán a la Cumbre, en respuesta a la pretendida política de exclusión y vasallaje del país hegemón.

T y F/Prensa PSUV