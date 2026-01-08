Venezuela tuvo un 2025 pleno de victorias

En los 365 días del culminado año 2025, el deporte venezolano sumó resultados que rompieron el molde, al conquistar nuevos escenarios internacionales sin precedentes en las más diversas disciplinas de forma individual y colectiva.

Es un año espectacular en el terreno deportivo para el país que demuestra el éxito en la política deportiva implementada desde el inicio del año pasado por el ministro de Deporte, Franklin Cardillo, como parte del Plan Nacional del Deporte en la ruta hacia los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Cuarta consecutiva

El medallista de oro de la espada olímpica en Londres 2012, Rubén Limardo, sumó la cuarta medalla de oro continental ininterrumpida de su palmarés. El guayanés logró la hazaña en la prueba por equipos que compartió con Grabiel Lugo y sus hermanos Francisco y Jesús Limardo.

El cuarteto, diploma olímpico por su séptimo lugar en París 2024, demostró su cualidad de invencible en el marco del Campeonato Panamericano de la especialidad realizado en Río de Janeiro, Brasil, el 28 de junio anterior.

En tierras cariocas el equipo de espada se impuso con una defensa sólida, ataques rápidos y estrategia efectiva en cada uno de los combates que selló el menor de los Limardo, Jesús, controlando al estadounidense Trystan Szapary, para amarrar así el metal áureo con una victoria irrebatible de 45-32.

Este lauro se suma a los triunfos de esta arma en las citas de Asunción 2022, Santiago 2023 y Lima 2024.

Blanqueo dorado

El 13 de julio el equipo de softbol masculino inició la senda histórica, cuando ganó su primera corona mundialista ante Nueva Zelanda con marcador de 3-0 en el partido final disputado en la ciudad de Prince Albert, Canadá, durante la copa universal de la disciplina organizada por la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol.

Tan solo 32 días después (14 de agosto), la sambista Luisaigna Campos ganó la medalla de plata, primera para el deporte en la especialidad en unos Juegos Mundiales, que en esta ocasión se cumplió en Chengdú, China.

La falconiana dibujó una ruta perfecta hacia la final de la categoría 54 kilos. Superó en sus combates de eliminatorias y semifinal a sus rivales con amplia ventaja, a la representante rusa Mariia Dorooshenko con marcador 9-1 y más tarde, en la semifinales a la de kirguistaní Akak Uson por 8-0, y solo cedió en el encuentro decisivo ante la uzbeka Gulsevar Urakova con puntaje de 3-1.

También el softbol masculino tuvo una actuación memorable al conseguir su primera presea en unos Juegos Mundiales al cargar con la medalla de bronce tras vencer 3-2 a Argentina, apalear 11-1 a Chequia y compartir el bronce con Canadá debido a la suspensión de la última fecha a causa de una torrencial lluvia.

Relevo luminoso

En el mismo mes de agosto lo consiguieron las categorías menores, en Asunción, Paraguay, durante los segundos Juegos Panamericanos Junior realizados del 9 al 23 de agosto.

La delegación conformada por 166 atletas y llamada a ser el relevo de la categoría absoluta en los venideros años, mostró su categoría en cada escenario y logró el objetivo de aumentar la cosecha de Cali 2021, que en aquella ocasión contabilizó 36 preseas totales (7-8-21).

En Asunción la delegación nacional conquistó 12 medallas áureas a través del atletismo, esgrima, kárate, levantamiento de pesas, lucha y tenis de mesa; cinco más que en la cita caleña, así como 15 de plata y 19 de bronce lo que representa un aumento de diez metales generales en la tabla final de los juegos.

Vuelta triunfal

El voleibol también se convirtió en un artífice de triunfos en su regreso a las competencias oficiales, gracias a los aportes del Ministerio del Deporte y el gobierno nacional que permitieron solventar los problemas económicos de esta disciplina con la Federación Internacional de Voleibol.

En la categoría élite, el 31 de agosto, la selección masculina de la malla alta conquistó su primer título en la Copa Panamericana organizada por la Confederación Norteamericana, Centroamericana y el Caribe de Voleibol (Norceca) en la ciudad de León, México.

En ese torneo, la selección tricolor consiguió sendas victoria por 3-0 sobre los poderosos sextetos de Estados Unidos y Cuba para liderar la fase eliminatoria del grupo A, y en el choque decisivo por el oro se deshizo 3-1 de México para conquistar su primer título en esta competencia y obtener el boleto para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Mientras que en las categorías menores, la escuadra femenina sub-17 obtuvo también con poderío y garra su primera corona suramericana frente al gigante Brasil, sobre quien esculpió un oro inédito.

Gracias a esta victoria, la joven plantilla alcanzó, además, su primera clasificación mundial sub-17, cita que se disputará del 5 al 15 de agosto de 2026 en Chile.

Gimnasta emergente

También en un certamen de Suramérica, pero de la gimnasia, Jimena Domínguez, con 15 años, dominó el certamen senior de la región, un hecho inédito en la disciplina para Venezuela.

Jiménez, nueva referente de la gimnasia continental, obtuvo el oro al puntuar 99.100 en la clasificación al round individual durante el evento efectuado entre el 8 y 14 de septiembre en Cochabamba, Bolivia.

También como un hecho nunca antes visto, entre el 20 y 21 de septiembre, la Federación Nacional de Kickboxing organizó el primer evento internacional de la modalidad de playa en el país, en la terraza del estadio Jorge Luis García Carneiro, en Macuto, con la participación de atletas de Colombia, Ecuador, Brasil, Afganistán, Sierra Leona y Venezuela.

Puños mundialistas

La púgil Omailyn Alcalá, puesto 17 en los Juegos Olímpicos de París 2024, vivió un nuevo momento cumbre en su carrera deportiva al ganar la primera medalla para el país en un campeonato mundialista de la nueva organización, World Boxing.

Alcalá se colgó la presea de bronce el 5 de septiembre en el Mundial de Liverpool, Inglaterra. luego de vencer con autoridad (5-0) en su debut a la canadiense Mary Al Ahmadieh, superar (3-2) a la turca Yoldiz Kahraman y también por decisión dividida (3-2) a la china-taiwanesa Wu Shin-Yi antes de caer en semifinales ante la india Jaismine Lamboria.

Aumentó cosecha

En los últimos tres meses del año, el compromiso por el tricolor se dividió en cuatro macroeventos donde el equipo nacional superó, en su mayoría, sus precedentes actuaciones.

En los Parapanamericanos Juveniles de Chile, la delegación cerró en el sexto lugar del medallero final con 14 medallas de oro, 14 de plata y 11 broncíneas para sumar 39 en el total, cinco adicionales a las 34 que logró en Bogotá 2023.

Bicampeones escolares

Asimismo, en el marco de los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe de Córdoba, la delegación tricolor se alzó con el bicampeonato luego de completar la mejor actuación de la historia en eventos de esta serie,

En la cita de Colombia ganó 103 medallas de áureas, 56 de plata y 40 de bronce para sumar 199 metales, una exhibición significativa que da muestra del talento emergente que integran las filas nacionales.

Más tarde, en los Juegos Sordolímpicos de Tokio, Japón, la delegación cerró la participaçión con una medalla de plata, tres de bronce y trece diplomas.

Cierre magistral

Finalmente, y con un cierre magistral, Venezuela recuperó terreno en el medallero bolivariano en la vigésima edición del evento que se celebró en Lima y Ayacucho, Perú, entre los meses noviembre y diciembre.

El equipo nacional se adjudicó 311 medallas distribuidas en 104 de oro, 92 de plata y 115 cobres con la natación y levantamiento de pesas como los deportes que más metales produjeron con 35 y 29 respectivamente, seguidos por la lucha (17), judo (17), esgrima (14) y boxeo (9).

En esta competencia, Venezuela cumplió con amplitud el objetivo de sobrepasar la producción de la anterior de cita en Valledupar 2022, donde conquistó 209 metales (61-69-79) e incluso la de Santa Marta 2017 en la que acumuló 292 (94-95-103).

