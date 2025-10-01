Venezuela abrirá la Copa América de Béisbol contra República Dominicana en el Monumental de La Rinconada

Este martes fue presentado oficialmente el calendario de la Copa América de Béisbol 2025, en la que Venezuela debutará como anfitriona del Grupo A enfrentando a República Dominicana el miércoles 12 de noviembre en el Estadio Monumental «Simón Bolívar» de La Rinconada. Ese encuentro marcará el inicio de la competición y será el único programado para la jornada inaugural.

El resto de los compromisos del Grupo A se disputarán en el Estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto, donde Venezuela enfrentará a Cuba el 14 de noviembre, a México el 15, a Curaçao el 16 y cerrará la fase de grupos contra Nicaragua el 17, todos a las 7:00 de la noche. El grupo lo completan seis selecciones de gran tradición beisbolera, lo que promete un torneo de alto nivel competitivo.

En paralelo, el Grupo B estará integrado por Puerto Rico, Panamá, Colombia, Canadá, Brasil y Argentina, con sede en el moderno Estadio «Mariano Rivera» de La Chorrera, en Panamá Oeste, donde se jugarán todos los partidos de esa llave.

Según el formato del campeonato, los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Súper Ronda, prevista en el estadio panameño del 19 al 21 de noviembre. Finalmente, la lucha por las medallas de bronce y oro se celebrará el 22 de noviembre, también en territorio istmeño, con la expectativa de reunir a las mejores novenas del continente en un espectáculo de gran proyección internacional.

