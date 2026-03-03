Venezuela afianza nexos estratégicos en materia de turismo con Rusia

Con el objetivo de consolidar la cooperación internacional, la ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, sostuvo una importante reunión de trabajo con el embajador de la Federación Rusa en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov.

Durante el encuentro, la ministra Cabello indicó que, en cumplimiento de las instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con la visión de seguir el impulso de la agenda de desarrollo en materia turística binacional, se abordaron temas fundamentales para el crecimiento del sector entre ambas naciones.

Entre los puntos clave de la agenda, conversaron sobre el fortalecimiento de la conectividad aérea, la importancia de la promoción de Venezuela como destino megadiverso dentro del mercado de la Federación Rusa y la implementación de proyectos de intercambio académico y cultural que permitan profesionalizar aún más el servicio turístico.

Este acercamiento busca potenciar el flujo de visitantes y estrechar los lazos históricos entre Caracas y Moscú.

Finalmente, la titular de la cartera turística enfatizó la posición de la nación ante el mercado global: “Venezuela, el país que el mundo quiere conocer”.

Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso de posicionar la riqueza natural y cultural de la patria como un eje estratégico para la economía no petrolera y el intercambio internacional.

VTV