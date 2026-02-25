Venezuela afianza plan de inmunización contra la Fiebre Amarilla priorizando cuatro estados

Con el objetivo de proteger la integridad física de la población, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el afianzamiento del proceso de vacunación intensiva contra la fiebre amarilla. Esta fase de abordaje prioriza 22 parroquias ubicadas en los estados Aragua, Lara, Barinas y Portuguesa, como medida preventiva ante la identificación de brotes en la región latinoamericana.

La Mandataria Encargada informó que la campaña busca atender a ciudadanos entre 1 y 59 años de edad que no hayan recibido inmunización previa. Este despliegue cuenta con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) e invitó a participar a las estructuras del Poder Popular en cada territorio.

«Llamo a la cooperación a los gobernadores, a las gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, a todas las estructuras institucionales del Estado venezolano; que también los circuitos comunales se activen en este proceso de vacunación».

El plan de protección integral incluye además protocolos de control ambiental para la eliminación de criaderos del vector transmisor, garantizando una respuesta oportuna y eficiente ante la situación epidemiológica regional.

Prensa Presidencial