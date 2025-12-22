Venezuela agradece a China su firme defensa del derecho internacional y rechazo al hegemonismo estadounidense

El canciller de la República, Yván Gil, expresó en nombre del presidente Nicolás Maduro un profundo agradecimiento a la República Popular China por su posición sólida en defensa del derecho internacional y por su rechazo categórico a las prácticas de hegemonismo unilateral impulsadas por el gobierno de Estados Unidos.

El pronunciamiento destacó que estos respaldos adquieren especial relevancia ante las recientes acciones estadounidenses, entre ellas el asalto a embarcaciones que transportaban petróleo venezolano, hechos que representan violaciones directas a la Carta de las Naciones Unidas y a los principios fundamentales de soberanía y autodeterminación de los pueblos.

El Gobierno venezolano subrayó que estas agresiones contra activos energéticos nacionales buscan perjudicar el normal funcionamiento del comercio exterior del país y desconocen abiertamente el marco jurídico internacional que rige la navegación y las relaciones económicas entre los Estados.

En este contexto, Venezuela valoró el acompañamiento de China al derecho legítimo del país de desarrollar libremente sus relaciones comerciales, sin coerciones ni medidas de presión encaminadas a impedir el ejercicio pleno de su soberanía económica.

La declaración ratifica el fortalecimiento de la alianza estratégica Venezuela–China, basada en el respeto mutuo, la cooperación integral y la defensa conjunta de un orden internacional justo, equilibrado y centrado en los principios universales de la paz y la autodeterminación.

T/CO