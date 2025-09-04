Venezuela agradece a México por hacer prevalecer la visión de América Latina como una zona de paz

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, expresó su profundo agradecimiento al Estado mexicano por haber reafirmado los principios del derecho internacional, la legalidad y la visión de América Latina como una zona de paz, en el marco de las amenazas dirigidas por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a Venezuela.
“Se trata de un ejemplo digno de la posición firme y soberana que caracteriza a nuestra región, y que México ha sabido representar de manera ejemplar”, escribió el titular de exteriores en un mensaje publicado en sus plataformas digitales.
El diplomático resalta la posición del país azteca «a pesar de la obsesión de Marco Rubio por generar intrigas y promover falsedades en nuestra región, cuya narrativa queda completamente desmentida frente al respeto y la integridad que defienden nuestros pueblos».