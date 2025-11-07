Venezuela agradece a Rusia por buscar desescalar las amenazas belicistas en el Mar Caribe

Gil acompañó su texto del comunicado de la nación euroasiática en el que indica: «La Federación de Rusia expresa su profunda preocupación por la peligrosa escalada de tensiones en la región del Caribe, provocada por el aumento de la presencia militar de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela».

El Vice Representante Permanente de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski, señaló:“Estamos todos profundamente preocupados por la peligrosa escalada en la cuenca del Caribe. Estados Unidos sigue incrementando su poder militar a lo largo de las costas de Venezuela y lanzando ataques ilegales contra las ‘narco-lanchas’.

Intentando reducir la tensión, Rusia, durante su presidencia en el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre, propuso un proyecto de declaración del presidente para examinar esta alarmante situación. El proyecto era equilibrado y unificador: un llamado a la moderación y al diálogo para resolver las diferencias, la reafirmación de América Latina como zona de paz y un énfasis en la cooperación para combatir conjuntamente el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Lamentablemente, solo un miembro del Consejo (adivinen quién) rechazó esta iniciativa, sin mostrar ninguna intención de desescalar la situación ni de buscar soluciones diplomáticas. Rusia rechaza la incitación a la guerra y el ruido de sables. Quienes rechazan la diplomacia como el único medio para resolver las disputas entre países serán plenamente responsables de las consecuencias de su comportamiento imprudente.”

El Viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, añadió:

“Estamos en estrecho contacto con Caracas por todas las vías. Hay especialistas que trabajan en los temas de nuestra cooperación en diversos organismos; mantenemos todos los canales de comunicación abiertos y somos solidarios con Venezuela.

Consideramos que el injustificado aumento del contingente estadounidense en la parte sur del Caribe (y no solo allí) crea un clima de tensión creciente, y no hay a quién culpar de ello más que a los propios Estados Unidos.

Remitimos, en este caso, a los informes especializados de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). De hecho, el propio Departamento de Estado de EE. UU., en etapas anteriores, reconoció que los llamados cárteles de la droga de los que ahora se habla, en gran medida, no existen en relación con Venezuela.”

Rusia reafirma su compromiso con la paz, el diálogo y la cooperación en América Latina, y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano ante cualquier intento de desestabilización externa.