Venezuela agradece apoyo de Nicaragua tras ataques de EEUU al país

La República Bolivariana de Venezuela, liderada por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, envía un cálido abrazo y un profundo agradecimiento a los Co-Presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como a todo el pueblo nicaragüense.

La información la dio a conocer el canciller de la República, Yván Gil, a través de una publicación en su canal de Telegram, donde destacó que su apoyo inquebrantable hacia el pueblo venezolano, «que hoy enfrenta los crímenes de un pseudo imperio que busca perpetuar su colonialismo genocida en una región que ha optado por ser libre y soberana, es un testimonio de la hermandad y la lucha compartida por la justicia y la dignidad».

En la publicación, el Ministro de Relaciones Exteriores publicó un comunicado emitido por el Gobierno nicaragüense:

Nicaragua por la verdad, la paz, la justicia y la vida

Desde esta Nicaragua, Bendita y Digna, se alza la Voz de nuestro Pueblo can la de nuestros Héroes invictos, para exigir Respeto a la Soberanía del Pueblo de Venezuela.

Como Hermanos en esta Valiente y Noble Nuestramérica-Caribeña nos unimos al Clamor del Mundo entero, que desde un profundo rechazo afirmamos que seguiremos luchando para que impere el Derecho Internacional y las Soberanías.

La Paz ha sido profundamente herida y la Familia Humana, la Comunidad de Naciones, los Pueblos del Mundo, urgimos que se reinstale cano absoluto reflejo de la Dignidad de los Pueblos.

Acompañamos de corazón el llamado de la Vice­presidenta de Venezuela, Compañera Delcy Rodríguez, a defender la Verdad, la Justicia y la Vida, y a exigir la liberación inmediata del Presidente, compañero Nicolás Maduro, y de la compañera Cilia Flores.

¡Unidos Venceremos!

Siempre Más Allá

Managua, 3 de enero, 2026

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y Pueblo de Nicaragua

