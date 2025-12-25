Venezuela agradece Irán por denunciar piratería de EEUU

El Gobierno venezolano, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, expresó su agradecimiento a la Asamblea Consultiva Islámica de Irán por su declaración en defensa de la soberanía y los derechos legítimos del país frente a las medidas de Estados Unidos.

El canciller Yván Gil destacó la firme condena de los diputados iraníes contra la interceptación de petroleros venezolanos en el Caribe, calificando estas acciones como “piratería marítima” y una violación del derecho internacional. Subrayó que tales medidas afectan directamente la economía nacional y desafían principios fundamentales de la libertad de navegación.

“La interceptación u obstrucción de buques comerciales en alta mar sin autorización de los organismos internacionales competentes constituye piratería marítima, lo que viola el derecho marítimo internacional y el principio de libertad de navegación”, expresaron los miembros del Parlamento iraní en la declaración leída por el miembro de la mesa directiva de la Asamblea, Moytaba Bajshipur.

Finalmente, Gil aseguró que Venezuela valora este respaldo internacional, que fortalece su denuncia contra prácticas que buscan desestabilizar a la nación y someter al pueblo venezolano a un asedio injusto.

