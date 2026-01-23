e74d060c-c1d3-4cdb-86f4-0cad48bf66b5-696x390

Venezuela agradece postura del bloque africano en defensa del derecho internacional

ImpactoMultipolaridadNacionales

El canciller de la República, Yván Gil, sostuvo este jueves una conversación telefónica con el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a quien agradeció en nombre del Gobierno de Venezuela la firme postura de este bloque en defensa del derecho internacional.

A través de su canal de Telegram, Gil señaló que la Unión Africana no solo defiende la legalidad internacional y la Carta de las Naciones Unidas (ONU), sino que también rechaza el secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de la primera combatiente, Cilia Flores, tras la incursión militar del pasado 3 de enero por parte de EEUU.

Al respecto, el canciller destacó: “Youssouf nos transmitió un mensaje de solidaridad hacia la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y hacia la lucha del pueblo venezolano por la liberación y el regreso de sus líderes”.

Finalmente, expresó que durante el diálogo se reiteró la amistad entre Venezuela y la Unión Africana, cimentada en el respeto mutuo, la cooperación y la diplomacia de paz. Con este acercamiento, la nación venezolana ratifica su disposición a seguir fortaleciendo la unidad Sur-Sur y promoviendo la consolidación de un mundo multipolar.

T/UN

