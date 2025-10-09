Venezuela agradece respaldo de China ante tensiones por despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

El Gobierno Bolivariano de Venezuela expresó su agradecimiento a la República Popular China por su firme condena al reciente despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, considerado una amenaza a la soberanía y la estabilidad regional.

El canciller Yván Gil destacó que Venezuela “valora profundamente la solidaridad de China hacia nuestro pueblo y su inquebrantable compromiso con la paz y el diálogo”, en un mensaje difundido a través de su canal oficial de Telegram.

Desde Beijing, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su rechazo al uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y reafirmó su oposición a cualquier intento de injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela.

Asimismo, subrayó que América Latina y el Caribe deben preservarse como una zona de paz, conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

La declaración china surge tras la presencia de buques, aeronaves y drones estadounidenses en el Caribe, operación que incluye un submarino nuclear y miles de misiles, bajo el argumento de acciones contra el narcotráfico.

Con este pronunciamiento, China refuerza su postura a favor del respeto a la soberanía de los Estados y al equilibrio geopolítico regional, mientras Venezuela reitera su compromiso con la cooperación internacional y la defensa de la paz en el hemisferio.

T/CO