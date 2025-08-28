Venezuela agradece respaldo de Cuba ante narrativas criminalizadoras de EE.UU.

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, agradeció este jueves el apoyo de Cuba frente a las “narrativas criminalizadoras” promovidas por Estados Unidos para justificar posibles agresiones contra Venezuela.

A través de su canal de Telegram, Gil destacó el “perspicaz análisis” del Gobierno cubano sobre la incongruencia de la Administración estadounidense en su supuesta “guerra contra las drogas”, usada como pretexto para incursiones navales en el Caribe y amenazas contra la nación bolivariana.

El canciller recordó que “EEUU continúa siendo el mayor mercado de estupefacientes en la región y, posiblemente, en el mundo, según el Informe Global de Drogas 2025 emitido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)”.

Además, subrayó el respaldo de Cuba al llamado de respetar la Zona de Paz de América Latina y el Caribe frente a los intentos de criminalizar al Gobierno y al pueblo venezolano, en un contexto donde diversas naciones y movimientos sociales han expresado solidaridad ante las amenazas externas.

T/CO