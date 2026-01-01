Venezuela agradece respaldo de Irán en defensa de la soberanía frente a medidas ilegales de EE.UU.

El ministro para Relaciones Exteriores, Yván Gil, este miércoles, reafirmó el compromiso del país en la defensa de su autodeterminación contra las acciones de Estados Unidos, tras coincidir con las recientes declaraciones de su homólogo de la República Islámica de Irán, Seyed Abbas Araghchi.

«No se equivoca el estimado canciller de la República Islámica de Irán, Seyed Abbas Araghchi, cuando afirma que el pueblo venezolano defenderá su soberanía y sus intereses supremos frente a las medidas ilegales impuestas por los EE.UU.», expresó Gil en su cuenta de Telegram, en un mensaje que acompañó con las declaraciones del alto funcionario iraní.

El diplomático venezolano extendió un agradecimiento formal al gobierno y al pueblo iraní por su solidaridad constante. Gil subrayó que la relación entre Caracas y Teherán se fundamenta en la férrea determinación de proteger la legalidad internacional.

«En nombre del presidente Nicolás Maduro Moros y del pueblo venezolano agradecemos el respaldo del gobierno y el pueblo iraní y su férrea determinación en la defensa de la legalidad internacional y el derecho de los pueblos al desarrollo y pleno desenvolvimiento libre de atropellos, medidas coercitivas unilaterales y amenazas que socavan el derecho internacional y los derechos humanos de los pueblos del mundo».

T/Agencia