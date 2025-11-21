‎Venezuela agradeció solidaridad de parlamentario británico

‎El canciller de la República, Yván Gil, agradeció a través de su canal de Telegram, al parlamentario británico Jeremy Corbyn su solidaridad con los pueblos libres del Caribe.

‎J’eremy Corbyn, parlamentario del Reino Unido, envía un mensaje de solidaridad a Venezuela, a Colombia, a Cuba y a todos los pueblos del Caribe a raíz de la expansión militar de Estados Unidos en nuestra región, que busca acechar, amenazar e imponer su modelo colonial» escribió el canciller.

‎En ese sentido, y en nombre del Presidente Nicolás Maduro, agradeció el «mensaje de esperanza de Corbyn, y ratificamos sus palabras de que el cambio, el progreso y el futuro son indetenibles».

REDACCIÓN MAZO