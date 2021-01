Venezuela alerta a países de El Caribe sobre una escalada mayor del imperialismo en la región

Una nueva denuncia sobre la injerencia imperial y la amenaza que se cierne sobre la paz de los países de Latinoamérica y El Caribe, ha hecho el Gobierno Bolivariano, en voz de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Republica Delcy Rodríguez, tras conocerse de la práctica de ejercicios militares acordados entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana, que fueron estimados como una escalada mayor que afecta a la región.

“Hacemos un llamado a los hermanos países de El Caribe, no queremos a Craig Faller haciendo ejercicios militares, amenazando a Venezuela, con la protección de supuestos intereses que ellos tienen, intereses ilegales e ilegítimos en un territorio controvertido, donde ellos no tienen que meter sus narices”, denunció Rodríguez,ante la intencionalidad de perjudicar las relaciones de cooperación en la región.

De igual modo, a través de la Diplomacia Bolivariana de Paz, se ha hecho un alerta a la Organización de Naciones Unidas, en su Secretario General António Guterres, para reiterar la amenaza de paz representada en los ejercicios militares prenombrados y exhortó a mantener la estabilidad de la región desde ese organismo multilateral.

«En razón de este ejercicio militar conjunto, hace poco menos de una hora he firmado una carta dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, alertándole de esta amenaza a la paz y la tranquilidad de nuestra región», así lo indicó la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, ante medios de comunicación nacionales e internacionales desde el Palacio de Miraflores.

Reiteró la cronología de agresiones que desde el gobierno de Guyana se ha emprendido contra Venezuela para favorecer los lobbys petroleros estadounidenses. En torno a esto se refirió al decreto suscrito por el presidente Nicolás Maduro en fecha reciente, para la creación de la Zona Estratégica Especial sobre el territorio de la Fachada Atlántica.

“El sábado 9 de enero presenciamos atónitamente una insólita una declaración del Presidente de la República Cooperativa de Guyana excelentísimo Mohamed Irfaan Ali,(…) ahora resulta ser que para Guyana este territorio de la Fachada Atlántica, tampoco es de Venezuela. Quienes se presentan como víctima tienen un espíritu y un ánimo imperial de arrebatar territorio a lo loco sin ningún tipo de sustento”, y reiteró que el Jefe de Estado tiene facultad constitucional para ordenar el territorio venezolano.

En referencia al Decreto de la Fachada Atlántica, Rodríguez, precisó que hay un amplio desconocimiento sobre su contenido y alcance por parte de la administración de Guyana.

“La primera violación es que ningún Estado puede determinar unilateralmente sus fronteras internacionales, sean terrestres o marítimas que bien presidente de Guyana por favor repítaselo a sus autoridades de que no pueden disponer de un territorio unilateralmente. El presidente Nicolás Maduro, está haciendo un reordenamiento interno del territorio venezolano y no puede malinterpretarse, no hay cabida a interpretaciones erróneas. Hacemos un llamado a la República Cooperativa de Guyana, no hagan una escalada apoyados por el Gobierno saliente de los Estados Unidos”, aseveró la Vicepresidenta Ejecutiva.

Igualmente se refirió a la violencia desatada en Estados Unidos, y precisó que es una conducta permanente aupada por el gobierno de Donald Trump.

“Hoy el mundo muestra su asombro por la naturaleza violenta del presidente Donald Trump, pero no les importó levantar la mano cuando se trató de agredir al pueblo de Venezuela, mediante el bloqueo criminal más salvaje cometido contra la historia de un pueblo, allí todos levantaron la mano, gobiernos europeos, el Cartel de Lima. Cuando llamaba a la intervención militar de Venezuela aplaudían, cuando aprobaba todas las sanciones ilícitas aplaudían, cuando generó violencia, intentó la invasión mercenaria, intentó asesinar al Presidente de la Republica, aplaudían, ahora es un violento”, destacó Rodríguez.

Reiteró el llamado a sindéresis al Gobierno de Guyana que apoya los lobbys petroleros estadounidenses que apuntan al apoyo militar para agredir a la región, y se apela a la integración y el respeto entre los gobiernos y a la garantía de la tranquilidad del territorio del Caribe y Latinoamérica.

T y F/Prensa Presidencial