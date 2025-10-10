Venezuela alza su voz ante la crisis climática global

Durante la jornada del Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, celebrado este jueves en el Teatro Municipal de Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó sobre la gravedad de la emergencia climática que golpea con mayor fuerza a las comunidades más vulnerables del planeta. Según el mandatario, esta situación es ignorada por sectores supremacistas y silenciada por organismos internacionales que deberían actuar con urgencia.

Maduro expresó su inquietud ante la falta de una respuesta global coordinada: “Han surgido movimientos poderosos y se ha despertado una conciencia mundial. Existe un consenso creciente de que debemos actuar, y hacerlo de manera urgente, con la participación de todos los países”, afirmó.

El presidente destacó que, bajo el modelo ecosocialista que impulsa el país, se ha observado un aumento significativo en las lluvias monzónicas, cada vez más intensas y destructivas. Este fenómeno, explicó, está vinculado al calentamiento de las aguas del Atlántico y el Mar Caribe, resultado de alteraciones atmosféricas.

En el encuentro, que reunió a expertos, científicos, activistas y organizaciones ecologistas, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, advirtió que se prevé un incremento en la frecuencia de tornados y ciclones, así como una aceleración abrupta de la variabilidad climática. Esto podría generar desequilibrios en los ciclos de lluvia y sequía, afectando gravemente la producción agrícola y provocando inundaciones en las llanuras venezolanas.

Además, Jiménez señaló que el cambio climático está modificando los patrones de enfermedades como el dengue, debido al aumento de cuerpos de agua que favorecen la proliferación de vectores, lo cual representa un riesgo adicional para la salud pública.

Finalmente, el presidente Maduro subrayó que Venezuela se encuentra en el centro de una amenaza climática, pero también puede convertirse en un faro de esperanza:

“Venezuela es epicentro de una asechanza, pero también de una esperanza. La esperanza de un mundo distinto, mejor, posible gracias al esfuerzo consciente de quienes amamos la vida”, expresó, haciendo un llamado a la unión de los pueblos en defensa del planeta.