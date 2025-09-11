Venezuela alza su voz en el Foro Culturas Unidas de San Petersburgo

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció desde San Petersburgo que Venezuela participa en el Foro Culturas Unidas, reafirmando el compromiso del país con la diversidad y el respeto mutuo entre las naciones.

“La apertura de nuestro pueblo hacia todas las culturas del mundo, con la disposición de trabajar en un futuro compartido que solo es posible en diversidad, con respeto hacia todas las culturas, con igualdad”, expresó Villegas.

A través de sus redes sociales, el ministro informó que fue recibido por el embajador venezolano en Rusia, M/G Jesús Salazar, a quien describió como “ilustre hijo de Irapa, estado Sucre”.

En su mensaje, Villegas subrayó que “ante cada agresión antivenezolana resonará con más brío y por todos los rincones del mundo. ¡Viva Venezuela, mi patria querida!”.

Asimismo, aseguró que ninguna agresión podrá silenciar las expresiones culturales del país:

“No habrá agresión posible que acalle nuestras músicas, cantos, bailes, ritmos, tradiciones y características propias de nuestra diversidad cultural”.

Por su parte, el embajador Jesús Salazar destacó que la participación de Venezuela en el foro se enmarca en los convenios de cooperación cultural entre ambas naciones. Señaló que Rusia fomenta el respeto a la diversidad de los pueblos, y en ese escenario Venezuela puede mostrar la riqueza de sus espacios culturales.

T/CO