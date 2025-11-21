Venezuela asciende al puesto 48 en el ranking FIFA de noviembre

Venezuela avanzó dos posiciones en la más reciente actualización del ranking FIFA, al pasar del lugar 50 al 48, según la tabla publicada este jueves por el organismo rector del fútbol mundial.

La Vinotinto alcanzó 1465,22 puntos tras la doble jornada de amistosos de la fecha FIFA, en la que venció a Australia y posteriormente cayó ante Canadá. Estos resultados le permitieron escalar en una clasificación cada vez más competitiva de cara al ciclo rumbo al Mundial 2026.

España se mantuvo en lo más alto del listado con 1877,18 unidades, seguida de cerca por Argentina, que con 1873,33 puntos continúa como la selección sudamericana mejor ubicada. Más abajo se sostienen Francia, Inglaterra, Brasil y Portugal dentro del grupo de élite.

El ranking de noviembre es considerado uno de los más relevantes del actual proceso clasificatorio, ya que definió a los cabezas de serie del sorteo mundialista previsto para el 5 de diciembre. Entre ellos figuran España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, además de los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.

La siguiente actualización del ranking permitirá medir nuevamente el impacto del rendimiento venezolano en el camino hacia el máximo torneo del fútbol.

