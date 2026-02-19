Venezuela asume la presidencia del Comité Especial de Carta de la ONU

En un hito para la diplomacia bolivariana, el representante permanente alterno de Venezuela ante las Naciones Unidas (ONU), embajador Joaquín Pérez Ayestarán, fue electo como presidente del Comité Especial sobre la Carta del referido organismo y sobre el Fortalecimiento del Papel de la Organización.

La designación tuvo lugar en la sede de la ONU en Nueva York, que coincide con el inicio del periodo anual de sesiones de este órgano subsidiario de la Asamblea General.

Un aspecto relevante de este nombramiento es que la elección se realizó por consenso y sin votación, lo que representa un reconocimiento histórico al compromiso de Venezuela con la defensa de la Carta de las Naciones Unidas, el multilateralismo y los principios fundamentales del Derecho Internacional.

Tras su proclamación, el embajador Pérez Ayestarán agradeció a los Estados miembros la confianza depositada en la delegación venezolana para ejercer esta alta responsabilidad en un momento crucial para la gobernanza global.

“En medio del complejo escenario internacional, más que un honor, es una gran responsabilidad ser electo como presidente del Comité Especial. Asumimos esta tarea reafirmando nuestro compromiso con la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico de paz y progreso para todos”, escribió en su red social X.

Con este liderazgo, Venezuela reafirma su papel activo en la arquitectura multilateral.

VTV