Durante el balance histórico del año junto al periodista Ignacio Ramonet, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció una nueva fase estratégica para el país basada en la sustitución radical de importaciones y el fortalecimiento de las exportaciones no petroleras.

Al transitar frente a la Plaza de la Victoria, símbolo de la unión Rusia-Venezuela, el Jefe de Estado detalló que el gran reto para los 14 motores de la economía real es producir en territorio nacional la totalidad de los bienes y servicios, desde calzado y textiles hasta vehículos, garantizando el abastecimiento del 100% del mercado interno con sello venezolano. El Mandatario destacó que, por segundo año consecutivo, la Nación lidera el crecimiento económico de América Latina y el Caribe, un logro que calificó como una hazaña de la Venezuela asediada que ha sabido abrirse camino mediante la exportación de café, cacao y productos del mar.

En cuanto a la estabilidad financiera y el poder adquisitivo, el presidente Maduro defendió la estrategia de la indexación como una fórmula exitosa y original que ha permitido proteger a los trabajadores y pensionados. Resaltó que esta política, combinada con el impulso al emprendimiento familiar y cooperativo, ha generado un sobrecalentamiento positivo del comercio, con un incremento del 34% en las ventas y el consumo durante el cierre de 2025. El Jefe de Estado puntualizó que el mercado nacional ya cuenta con un 90% de productos de fabricación propia, lo que demuestra una capacidad de compra real en la familia venezolana a pesar de los constantes ataques especulativos dirigidos por la extrema derecha y los poderes imperiales.

Finalmente, ante las preguntas sobre las nuevas amenazas externas que buscan perturbar la vida monetaria mediante ataques a la logística petrolera, el líder bolivariano envió un mensaje de confianza al país asegurando que el Gobierno Bolivariano posee la experiencia y las herramientas necesarias para enfrentar cualquier agresión contra los equilibrios económicos alcanzados. «Es una perturbación que sabemos cómo enfrentar, que vamos a enfrentar, y que dentro de un año verás que ya la hemos superado», sentenció el Mandatario, ratificando que el modelo de economía real y soberana seguirá profundizándose como la única vía para garantizar la prosperidad y la paz social de la Nación.

T/Prensa Presidencial