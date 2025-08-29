Venezuela, Barbados y Bahamas reafirman su compromiso con la desnuclearización y la paz en la región

Los cancilleres de Venezuela, Yván Gil; de Barbados, Kerrie Symmonds; y de Bahamas, Frederick Mitchell, reafirmaron este jueves la condición de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, así como su compromiso con la desnuclearización, establecido desde 1967 y ratificado en el Tratado de Tlatelolco el 14 de febrero en Ciudad de México.

La declaración se produjo en el marco de un encuentro entre los diplomáticos, difundido a través del canal oficial de Telegram del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, en el que abordaron “la delicada situación de América Latina y el Caribe frente al intervencionismo de Estados Unidos, que ha escalado a una amenaza militar para nuestros pueblos”, según indicó Gil.

El canciller venezolano enfatizó además la responsabilidad de la Organización de las Naciones Unidas para exigir el cese de hostilidades y el respeto a la Carta de la ONU. “Transmitimos el mensaje del presidente Nicolás Maduro, promoviendo la unidad y la defensa de nuestra soberanía”, agregó.

Esta reunión coincide con la reciente entrega, el pasado 28 de agosto, de un comunicado oficial del presidente Maduro al secretario general de la ONU, António Guterres, en el que Venezuela denuncia la escalada de amenazas por parte del gobierno estadounidense como parte de su política histórica de hostigamiento hacia la nación suramericana.

T/CO