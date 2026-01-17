Venezuela captó casi 900 millones de dólares en inversiones nacionales e internacionales en 2025

Durante el primer Consejo Nacional de Economía Productiva 2026, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que gracias a los modelos de negocios contemplados en la Ley Orgánica Anti Bloqueo, Venezuela captó casi 900 millones de dólares en inversiones nacionales e internacionales en el 2025.

Rodríguez resaltó en la misma línea, que el impulso productivo petrolero que ha tenido el país, fue gracias al modelo anti bloqueo, que además permitió la recuperación de la producción petrolera en Venezuela, y esos caminos propios que «trajeron como resultado el tener el cierre del año 2025, como un cierre positivo en todos los sectores de la economía».

Por otra parte, la mandataria añadió en cuanto a los 14 motores de la Agenda Económica Bolivariana, que ninguno cerró en rojo, sino que «el cierre de todos fue en positivo, en crecimiento y en el aporte al Producto Interno Bruto (PIB).

«No hay nada, no hay una agenda oculta, extraterrestre, ni secreta en esta historia. Esa es la pura verdad y que vengan los analistas y digan lo que digan, (…) el país lo va a ver con números. El país va a ver que vamos a captar inversiones para esos campos vírgenes que tiene Venezuela en sus mayores reservas petroleras del planeta», destacó la Presidenta Encargada.

Por otra parte, dijo que otro de los puntos importantes es impulsar las patentes en Venezuela, la propiedad intelectual, que «en su conjunto lo que rige el comercio, el desarrollo, el intercambio de bienes y servicios, se dé un ambiente propicio para que tanto comerciantes como consumidores tengan una relación de transparencia y de eficiencia».

T/Prensa Presidencial