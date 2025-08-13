Venezuela celebra con júbilo el 99 aniversario del natalicio de Fidel Castro

La República Bolivariana de Venezuela celebra con profundo júbilo el 99 aniversario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, cuyo ejemplo y pensamiento «siguen iluminando las luchas emancipadoras de los pueblos de Nuestra América y del mundo».

A través de un Comunicado Oficial, el Estado venezolano destacó que el pueblo bolivariano recuerda con especial cariño «al Fidel que, guiado por las ideas de José Martí y Simón Bolívar, encontró en el Comandante Eterno Hugo Chávez a un hermano de causa, con quien hizo posible la materialización de la integración solidaria latinoamericana y caribeña».

Expresó que hoy, a 99 años de su nacimiento, «Venezuela reafirma su compromiso inquebrantable con los ideales que Fidel nos legó: la defensa de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la justicia social y la unidad de Nuestra América».

La misiva exaltó que la vida del líder de la Revolución Bolivariana estuvo marcada por la entrega total a la causa de la libertad y la dignidad de los pueblos, que «lo llevó a estar presente, en pensamiento y acción, en cada rincón del planeta donde la justicia y la soberanía reclamaban su voz».

«Desde el Cuartel Moncada hasta la Sierra Maestra; desde la resistencia frente al imperialismo hasta la creación de espacios de unidad como el ALBA-TCP, Fidel forjó un legado que une a generaciones en la lucha contra la dominación y por un mundo más justo», rezó la misiva.

Asimismo, enalteció que el Gobierno Bolivariano hace llegar al Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; al General de Ejército, Raúl Castro Ruz; y al heroico pueblo cubano, un abrazo fraterno, revolucionario y solidario.

T/VTV