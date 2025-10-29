Venezuela celebra resolución de la ONU que exige el fin del bloqueo contra Cuba

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, con 165 votos a favor, una nueva resolución que demanda el levantamiento inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. La medida fue respaldada por la comunidad internacional, que volvió a pronunciarse en rechazo a las sanciones calificadas como ilegales y contrarias al derecho internacional.

Tras conocerse el resultado, el canciller de la República, Yván Gil, emitió un comunicado oficial en nombre del Gobierno Bolivariano para felicitar “al heroico pueblo y al Gobierno de Cuba, así como al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y al General de Ejército Raúl Castro Ruz, por la contundente victoria alcanzada ante la Asamblea General de la ONU”.

El documento resalta que, por trigésima tercera vez consecutiva desde 1992, la comunidad internacional exigió el fin del bloqueo, señalando que “esta victoria es de Cuba, pero también del mundo, de la dignidad y del derecho internacional frente a la agresión imperial”. Gil subrayó que el resultado de la votación demuestra que “la maquinaria de chantaje y presión de Washington no pudo vencer la conciencia global”.

Asimismo, el comunicado califica el bloqueo como un “acto de guerra económica y de terrorismo de Estado” que busca someter a un pueblo libre, y reafirma que “la historia y la justicia están del lado de Cuba”. El texto también destaca que el avance de un mundo multicéntrico y pluripolar refleja el creciente rechazo internacional a la prepotencia imperial, mientras se eleva el prestigio moral de Cuba como ejemplo de resistencia y soberanía.

Finalmente, Venezuela reiteró su exigencia del levantamiento inmediato, total e incondicional del bloqueo, así como la eliminación de todas las medidas coercitivas y listas unilaterales ilegales. “Acompañaremos siempre a la patria de Martí y Fidel, siguiendo la enseñanza de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez”, concluye el comunicado.

T/CO