Venezuela celebrará este domingo la primera Consulta Popular Nacional de 2026

Este domingo 8 de marzo, la ciudadanía venezolana está convocada a participar en una consulta nacional para seleccionar proyectos de servicios públicos y desarrollo socioproductivo en 5.336 circuitos comunales.

La Presidenta Encargada informó que esta jornada electoral representa el primer ejercicio de soberanía directa orientado a descentralizar la ejecución de soluciones para las necesidades básicas de las comunidades.

La meta institucional del Ejecutivo es alcanzar la conformación de 6.000 circuitos comunales en todo el territorio nacional para optimizar la gestión de recursos.

La consulta permitirá que los electores decidan, mediante el voto directo, cuáles son las prioridades en materia de infraestructura y transformación económica en sus localidades, enfocándose en áreas afectadas por el bloqueo y las limitaciones presupuestarias de los últimos años.

La Mandataria Encargada señaló que la realización de este proceso electoral busca ratificar la estabilidad política y la paz social ante la comunidad internacional.

Aseguró que el ejercicio del derecho al sufragio este domingo es una pieza clave para el desarrollo del cronograma democrático de 2026 y una herramienta para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos bajo administración directa de las comunidades organizadas.

Prensa Presidencial