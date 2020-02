Venezuela celebrará por todo lo alto el 23F victoria cívico-militar ante las fuerzas extranjeras

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que este 23 de febrero Venezuela celebrará por todo lo alto la victoria cívico-militar ante las fuerzas extranjeras que intentaron violar la soberanía venezolana por la frontera con Colombia.

“El 23 de febrero vamos a conmemorar por todo lo alto la victoria ante las fuerzas extranjeras que pretendieron invadir al país. Y así debe ser, estamos en ofensiva, la situación es otra y debemos ocupar espacios, ganar en conciencia y valores en la defensa del territorio”, expresó Jefe de Estado.

Desde la sala situacional del Comando Estratégico de la FANB, en Fuerte Tiuna, donde hizo balance del exitoso Ejercicio Militar Escudo Bolivariano 2020 junto a los comandantes y jefes de las ocho Regiones de Defensa Integral (REDI) y recordó que hace un año la guerra psicológica y las amenazas de gobiernos subordinados al imperio estadounidense, se vanagloriaban de imponer sus acciones ilegales sobre la soberanía venezolana, violando incluso la ley internacional.

“Se acuerdan, el mes de febrero del 2019 y dije a Venezuela no entra nadie. No pasarán y no pasaron. ¿Gracias a quién?, ¡a la FANB y al pueblo!”.

El Presidente Constitucional reafirmó la máxima unión y cohesión cívico-militar, con una altísima moral combativa, disciplina, obediencia y subordinación a la ley para mayor integración en la capacidad militar para la defensa que hoy tiene la Fuerza Armada.

T/CO con información de VTV