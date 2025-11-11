Venezuela cerró el tercer trimestre con crecimiento del 8,71%, según CEPAL

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, destacó el sólido desempeño de la economía venezolana durante su participación en la novena edición de la Radiografía Retail a la Venezolana 2025, organizada por la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA).

Rodríguez informó que, de acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Venezuela cerró el tercer trimestre de 2025 con un crecimiento del 8,71%, consolidando 18 trimestres consecutivos de expansión económica. Resaltó que estos resultados reflejan el compromiso del país con el desarrollo productivo, pese a las presiones externas y las dificultades derivadas del bloqueo económico.

“Hemos alcanzado un consenso nacional para trabajar en defensa de la soberanía e integridad territorial, y eso se traduce en estabilidad económica y social”, expresó Rodríguez, al destacar el papel del sector comercio, al que calificó como “el más cercano a la gente”.

La vicepresidenta subrayó además que el sector comercial representa ya casi el 8% del Producto Interno Bruto (PIB), con una recaudación tributaria del 13,5%, y reportó un incremento del 49% en el registro de nuevas marcas, así como la creación de 650 mil empleos durante el último año.

Rodríguez concluyó su intervención afirmando que los logros económicos son fruto del esfuerzo conjunto entre el Estado, el empresariado y los trabajadores venezolanos. “Estamos demostrando que Venezuela puede crecer con soberanía, justicia social e innovación, avanzando con paso firme hacia un 2026 de mayor prosperidad”, aseguró.

T/CO