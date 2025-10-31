Venezuela clausura con visión integradora el 1.er Congreso Internacional Espacial “Un Futuro Compartido”

Este jueves 30 de octubre de 2025, el presidente Nicolás Maduro lideró el acto de cierre del 1ER Congreso Internacional Espacial “Un Futuro Compartido”, celebrado en la Sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño, en Caracas.

El evento marcó un hito en el impulso de la cooperación científica internacional desde Venezuela.

Organizado por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología junto a la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE), el congreso se enmarcó en la conmemoración del 18.º aniversario de la fundación de la ABAE. Su propósito: abrir espacios de diálogo sobre los avances tecnológicos y los retos que enfrenta la exploración espacial en el contexto global.

La ministra Gabriela Jiménez dio inicio a la jornada inaugural el miércoles 29 de octubre, subrayando la dimensión geopolítica del espacio ultraterrestre. En su intervención, evocó el pensamiento del comandante Hugo Chávez, quien instaba a mirar más allá de las estrellas y reconocer el espacio como un escenario de disputas y desigualdades tecnológicas.

Jiménez también alertó sobre problemáticas como la proliferación de desechos espaciales y el riesgo de colisiones, llamando a fortalecer una ciencia aeroespacial comprometida con el uso pacífico del cosmos.

El congreso reunió a 13 especialistas de alto nivel provenientes de China, Rusia, Brasil y Francia, quienes compartieron sus experiencias en áreas como aplicaciones satelitales, exploración del espacio profundo y desarrollo de nuevas tecnologías espaciales.

Como parte de las actividades complementarias, se llevó a cabo una jornada educativa dirigida al Semillero Científico, donde niñas, niños y jóvenes exploraron el universo a través de maquetas y modelos armables, acercándose de forma lúdica al conocimiento espacial.

Con esta clausura, Venezuela reafirma su compromiso con el desarrollo científico soberano y la construcción de alianzas internacionales para un futuro compartido más allá de la atmósfera terrestre.

