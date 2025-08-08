Venezuela condena a Ecuador por retrasar visas a atletas de voleibol de playa

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de sus Ministerios de Relaciones Exteriores y para el Deporte, ha emitido un comunicado enérgico condenando al Gobierno de Ecuador por retrasar la entrega de visas a la delegación venezolana de voleibol de playa.

La medida ha impedido la participación de los atletas en un clasificatorio mundial que se lleva a cabo en territorio ecuatoriano.

El comunicado, difundido por la cancillería en su canal de Telegram, afirma que «por motivos estrictamente políticos», se ha demorado el otorgamiento de visados a las delegaciones femenina y masculina en la categoría U21.

Esta «lamentable situación», como la describe el Gobierno venezolano, ha tenido como consecuencia la imposibilidad de que los atletas criollos compitan en el torneo, programado del 8 al 10 de agosto.

T/CO