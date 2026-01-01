Venezuela condena ataque a la residencia del presidente Putin

El Gobierno de Venezuela expresó este miércoles su rechazo al ataque perpetrado recientemente contra la residencia oficial del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la región de Nóvgorod

Mediante un comunicado difundido por el canciller Yván Gil, a través de su canal en Telegram, se dio a conocer la postura de la nación bolivariana frente a lo que ha sido denominado por Moscú como un acto de provocación de Kiev para obstaculizar los acuerdos de paz.

Este miércoles, el Ministerio de Defensa de Rusia compartió un mapa que muestra las rutas y el esquema de destrucción de los vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania que trataron de atacar la residencia presidencial.

En el parte, se detalló que los aparatos – 41 en total – fueron derribados sobre el territorio de las provincias rusas de Nóvgorod, Smolensk y Briansk.

Al respecto, Venezuela ha dicho que “el uso deliberado de medios de largo alcance contra instalaciones vinculadas a la jefatura de Estado revela una conducta temeraria y criminal, orientada a sembrar el caos, la intimidación política y la inestabilidad global”.

En ese sentido, el Gobierno bolivariano reitera su apoyo y solidaridad al pueblo y Gobierno de Rusia.

T/Agencia