Venezuela condena ataques a la República Islámica de Irán

La República Bolivariana de Venezuela, a través de un comunicado, condenó los ataques a la República Islámica de Irán, ocurridos este sábado 28 de febrero.

En el documento, el Gobierno venezolano enfatiza que lamenta «profundamente que, en un contexto en el que se desarrollaban esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso, se haya optado por la vía militar»

Esta acción, refiere el comunicado, ha desencadenado «en las últimas horas una peligrosa e impredecible escalada de acontecimientos, incluidas las indebidas y condenables represalias militares en contra de objetivos ubicados en distintos países de la región por parte de Irán».

«Esta situación, producto del desconocimiento de los principios de la diplomacia, la solución pacífica de las controversias y la Carta de las Naciones Unidas, coloca a la región y el mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad», reza.

A continuación comunicado íntegro:

VN