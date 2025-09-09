Venezuela condena «cobarde ataque» de Israel contra la soberanía de Qatar

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechazó este martes el “cobarde ataque” perpetrado por el régimen de Israel contra la soberanía e integridad territorial del Estado de Qatar, así como contra el equipo negociador que buscaba un alto al fuego en la Franja de Gaza.

“Venezuela exige el cese inmediato de estos crímenes y que sus responsables comparezcan ante la justicia internacional. Rechazamos categóricamente cualquier acción que amenace la paz y la seguridad de los pueblos de Asia occidental”, expresó el canciller Yván Gil al difundir un comunicado oficial en sus redes sociales.

El documento denuncia que la agresión constituye “un acto de terrorismo de Estado, una violación flagrante del derecho internacional y un desafío a los principios de convivencia pacífica entre naciones”.

Asimismo, ratifica el compromiso de Venezuela con la paz, la autodeterminación de los pueblos y la defensa del derecho internacional.

