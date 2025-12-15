Venezuela condena tiroteo contra civiles en Australia: Viola el derecho internacional

La República Bolivariana de Venezuela condena el tiroteo ejecutado contra civiles en Bondi Beach, Australia y extiende sus condolencias a la comunidad judía; así lo comunicó el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil.

«La República Bolivariana de Venezuela expresa su más firme condena al violento ataque perpetrado contra civiles en Bondi Beach, Sídney, así como sus sinceras condolencias y solidaridad con la comunidad judía, que han sido víctimas de este horrendo atentado, en medio de una celebración religiosa», señala el mensaje diplomático.

El texto también reafirmó que ninguna forma de violencia contra la población civil puede ser justificada, sin importar su motivación, origen o contexto; y recordó que los actos de odio, intolerancia y terrorismo constituyen graves violaciones a los principios del derecho internacional y a los valores fundamentales de la humanidad.

«La República Bolivariana de Venezuela reitera su compromiso con la paz, la convivencia entre los pueblos y el respeto mutuo entre culturas y religiones, y hace un llamado a rechazar toda expresión de violencia y discriminación», concluyó.

F/VTV