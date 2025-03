Venezuela conforma y activa Comité de Familiares de Secuestrados en El Salvador

Se conformó en Venezuela el Comité de Familiares de los venezolanos secuestrados en campos de concentración en El Salvador, y han entrado en contacto con importantes bufetes de abogados y defensores de Derechos Humanos de ese país, para lograr la liberación de 238 deportados ilegalmente desde Estados Unidos (EEUU), así lo informó el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

“Este comité accionará en la parte legal mientras nosotros actuamos en la parte diplomática, para lograr el objetivo de liberar a estos jóvenes muchachos”, anunció el jefe de Estado, desde el parque Bolívar, donde lideró jornada de la 48° Feria Nacional del ganado Cebú y sus cruces.

El mandatario venezolano pidió al pueblo de El Salvador, y a los magistrados de la Corte Suprema del país centroamericano, a emprender acciones para que el presidente Nayib Bukele entienda que comete una ilegalidad violatoria de los Derechos Humanos.

“Corte Suprema de Justicia de El Salvador, magistrados, magistradas, por el amor de Dios, a nombre de Óscar Arnulfo Romero, les pido justicia. Estos muchachos no han cometido delitos en El Salvador y deben ser liberados y rápidamente entregados a su familia en Venezuela”, expuso.

Recordó que ninguno de los venezolanos secuestrados cometieron delitos ni en El Salvador ni en EEUU. «Peor aún, si alguno cometió delitos en suelo estadounidense, cualquier delito, tiene que ser juzgado por sus jueces naturales en el país donde los cometió y no es el caso de ninguno de los secuestrados, como tampoco fueron enjuiciados ni respetado el debido proceso ni su derecho a la defensa».

Este hecho se suma a que un juez debía ser el que decidiera si deportar o no al país de origen al acusado, y no a cualquier país. “Esto no ocurrió, al contrario, un juez en Estados Unidos que conociendo por la prensa que se iba a activar esta ley de 1798, emitió una orden prohibiendo deportar migrantes al exterior, y fue desconocida la orden del juez. Y ahora ahí hay una sanpablera judicial allá, hay una crisis constitucional en Estados Unidos por ese hecho, por la la soberbia del faraón”, dijo en referencia a Donald Trump.

F/VTV